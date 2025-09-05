Crítica salvadoreña: "Guatemala tiembla en eliminatorias"

Comentaristas deportivos de El Salvador criticaron duramente a varios colegas guatemaltecos.
La Selección de Guatemala cayó 0-1 contra El Salvador en el arranque de la última ronda de las eliminatorias mundialistas.
Tras el encuentro, comentaristas deportivos salvadoreños del programa Fanáticos+ hablaron sobre la derrota chapina y lanzaron fuertes críticas hacía algunos comunicadores deportivos guatemaltecos.
Mauricio Rivas fue uno de ellos, quien los tachó de irrespetuosos.
"Algunos comunicadores guatemaltecos no reflejan la cordura, la tranquilidad y el respeto que sí tienen sus futbolistas y entrenador", dijo Rivas.
"Tena es muy respetuoso y jugadores como Nicolás Samayoa han sido muy respetuosos", agregó.
Otro de los comentaristas afirmó: "Guatemala tiembla en fases finales de eliminatorias. Ha tenido mejores plantillas y nunca ha hecho nada".
Hablaron también sobre el "poco peso" que tuvo la afición, a lo que Rivas argumentó: "No pesó porque se fueron a un estadio donde no caben muchos aficionados".