Crítica salvadoreña: "Guatemala tiembla en eliminatorias"

  • Por Jessica González
05 de septiembre de 2025, 08:30
La Selección cayó y expertos salvadoreños lanzaron fuertes críticas. (Foto: captura de video)

Comentaristas deportivos de El Salvador criticaron duramente a varios colegas guatemaltecos.

EN CONTEXTO: Guatemala cae ante El Salvador y complica su ruta mundialista

La Selección de Guatemala cayó 0-1 contra El Salvador en el arranque de la última ronda de las eliminatorias mundialistas.

Tras el encuentro, comentaristas deportivos salvadoreños del programa Fanáticos+ hablaron sobre la derrota chapina y lanzaron fuertes críticas hacía algunos comunicadores deportivos guatemaltecos. 

Mauricio Rivas fue uno de ellos, quien los tachó de irrespetuosos.

"Algunos comunicadores guatemaltecos no reflejan la cordura, la tranquilidad y el respeto que sí tienen sus futbolistas y entrenador", dijo Rivas.

"Tena es muy respetuoso y jugadores como Nicolás Samayoa han sido muy respetuosos", agregó.

LEE TAMBIÉN: La autocrítica de Tena: "Me voy muy molesto conmigo mismo"

Otro de los comentaristas afirmó: "Guatemala tiembla en fases finales de eliminatorias. Ha tenido mejores plantillas y nunca ha hecho nada".

Hablaron también sobre el "poco peso" que tuvo la afición, a lo que Rivas argumentó: "No pesó porque se fueron a un estadio donde no caben muchos aficionados".

Mira el video aquí: 

