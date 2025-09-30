Huellas en el Bosque: Un proyecto que nos enseña a valorar cada árbol

-

Estudiantes promueven el cuidado del arbolado urbano y la educación ambiental. Descubre su proyecto para una ciudad más verde y sostenible.

Los estudiantes del Centro Educativo El Valle Oficial fueron los ganadores del Concurso Municipal Acciones Verdes. Con su proyecto Huellas en el Bosque buscan crear identidad forestal, lo cual les valió para mostrar su visión innovadora para promover el cuidado del arbolado urbano y la educación ambiental.

Los jóvenes hicieron un censo forestal en el arriate central de la Avenida Reforma, entre la 10a. y la 12 calle, zona 9, frente al centro educativo.

El innovador proyecto estudiantil impulsa la conciencia ambiental. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

"El compromiso de estos jóvenes nos inspira. Su proyecto refleja la esencia de nuestra visión de ciudad, un lugar más verde, sostenible e inclusivo, donde la participación ciudadana es la clave para un mejor futuro", comentó al respecto el alcalde Ricardo Quiñónez.

Colocaron códigos QR para que los vecinos conozcan datos de los árboles sembrados en la avenida Reforma. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Identifican especies

En un área de 4,602 metros cuadrados registraron 276 árboles y recopilaron datos dasométricos esenciales para comprender los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. Entre estos, la captura de CO₂, la regulación de la temperatura y la creación de hábitats para la biodiversidad.

Al mismo tiempo, aportaron soluciones innovadoras y sostenibles frente a los desafíos ambientales. Como resultado, diseñarán e instalarán carteles con códigos QR en cada árbol, esto permite a los vecinos y visitantes conocer la especie y los beneficios.

Esta acción educa y, además, fortalece la conexión entre la ciudadanía y el entorno natural.

El alcalde Ricardo Quiñónez visitó el proyecto que llevan a cabo los jóvenes. (Foto: cortesía Municipalidad de Guatemala)

El dato

