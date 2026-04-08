¡Todo se definirá en Anfield! PSG golpea primero y vence al Liverpool en Francia

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El París Saint-Germain dominó con autoridad al Liverpool y lo venció 2-0 este miércoles en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un resultado que le permite tomar una ventaja importante de cara a la clasificación a semifinales.

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Désiré Doué abrió el marcador al minuto 11 con un disparo con rosca que superó por alto al portero de los Reds, Giorgi Mamardashvili, quien suplió al lesionado Alisson. El arquero georgiano poco pudo hacer frente a la precisión del remate.

El equipo inglés no logró reaccionar y sufrió la ausencia de un Mohamed Salah lejos de su mejor versión, luego de su opaca actuación el pasado fin de semana ante el Manchester City en la FA Cup. Liverpool generó poco peligro frente al arco defendido por Safonov.

Así fue el golazo de Kvaratskhelia:

¡¡SANGRE FRÍA PARA KHVICHA!! Kvaratskhelia no se puso nervioso, engañó a Mamardashvili con un regate dentro del área y anotó un GOLAZO para el 2-0 de PSG vs. Liverpool.



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La superioridad del vigente campeón europeo se confirmó al minuto 65, cuando Khvicha Kvaratskhelia firmó una auténtica jugada maradoniana. El extremo dejó rivales en el camino con una conducción llena de talento, se abrió espacio entre varios defensores y definió con categoría ante su compatriota para ampliar la ventaja y encaminar la victoria parisina.

En los minutos finales, el PSG estuvo cerca de ampliar la diferencia con un penal tras un derribo de Konaté sobre Nuno Mendes, pero tras revisar la jugada en el VAR el árbitro decidió no sancionar la falta.

El resultado deja con vida al Liverpool, que intentará remontar la eliminatoria el próximo martes en Anfield. El ganador de la eliminatoria se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid.