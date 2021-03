La reacción de la psicóloga tras polémica por recibir vacuna

La psicóloga Any Luna, quien compartió en redes sociales que pudo vacunarse contra el Covid-19 pese a no estar en la primera línea de atención, se pronunció tras la polémica generada en redes sociales.

______

______

Any Luna, quien además es administradora de la páguna “Mamás amando el caos”, dijo a Soy502 sentirse feliz de que los psicólogos hayan sido tomados en cuenta en los subgrupos de la primera fase de vacunación, ya que sin el anuncio hecho por ella, “muchos ni enterados”, aseguró.

La psicóloga, quien reconoció no ejercer actualmente, explicó que no burló el sistema colocado por el propio Ministerio de Salud, y ella solamente se inscribió como profesional.

“Por lo menos yo calculo que unos 500 profesionales del área de psicología y nutrición que no sabían que estaban en esta fase, se enteraron y gracias a la bulla que se hizo se anotaron para su vacunación”, explicó.

Además, argumentó que pese a no estar ejerciendo actualmente, lo puede hacer en una o dos semanas, incluso muy pronto, y eso no impide que pueda ser vacunada dentro del plan de Salud.

“Eso es lo que varios están diciendo que si no ejerzo no es un requisito, el requisito es estar titulado. Puede que no esté trabajando ahorita, pero sí estoy titulada para trabajar en áreas de salud”, agregó.

La Fase 1

El Plan Nacional de Vacunación sí contempla a los psicólogos, entre otros profesionales, para se vacunen en la primera fase, específicamente la fase 1F, por considerarlos "Trabajadores del sector salud (administrativos) no incluidos en sub-fases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo".

Incluso el Ministerio de Salud ha llamado a que los psicólogos, entre otros profesionales, se inscriban y esta semana realizará la vacunación de dichos profesionales aunque no estén anotados en la página del ministerio.

“Yo no tengo ningún conflicto, estoy feliz, porque pues al final fui más efectiva que el Ministerio de Salud al anunciar a mis colegas que podían inscribirse”, afirmó Luna. Asimismo, dijo que el Colegio de Psicólogos del país comenzó recién la campaña de información para que más profesionales sean vacunados.

Sobre su viaje

Además, los usuarios, criticaron que Luna posteó recientemente que saldría de viaje, horas después de recibir la vacuna. Ante ello, la psicóloga dijo que el viaje lo tenían planeado con la familia desde mucho antes que la vacunaran.

Luna dijo que su objetivo es colocar post que generan polémica para luego lanzar publicaciones informativas.

“Estoy consciente de que necesito la segunda dosis para estar completamente inmunizada, y en el viaje familiar me estoy cuidando y tengo todas mis medidas. El viaje lo hice porque no me dio ningún síntoma luego de vacunarme”, explicó.

Hasta el 30 de marzo, el Ministerio de Salud reportó que 98,402 personas habían sido inmunizadas en su primera dosis.