Covid-19: la polémica por la vacunación de una psicóloga

La psicóloga Any Luna compartió en su perfil de Facebook que ya tiene fecha para vacunarse contra el Covid-19; sin embargo, recibió críticas por considerar que ella "se coló" en las listas de inmunización, ya que no atiende a pacientes con Covid-19.

_____

EN CONTEXTO: Piden a médicos privados registrarse para recibir vacuna

_____

Sin embargo, el Plan Nacional de Vacunación sí contempla a los psicólogos, entre otros profesionales, para se vacunen en la primera fase, específicamente la fase 1F, por considerarlos "Trabajadores del sector salud (administrativos) no incluidos en sub-fases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo".

Incluso, el Ministerio de Salud ha llamado a que los psicólogos, entre otros profesionales, se inscriban.

Desde la página Mamás Amando el Caos, la profesional de la salud mental explicó que ella inicialmente tenía previsto ser incluida en la segunda fase, porque padece de obesidad.

"Como he estado pendiente de la página del Ministerio de Salud, de repente salió una publicación que decía que dentistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos privados, enfermeros, químicos biólogos, químicos farmacéuticos, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos x y terapistas respiratorios, se inscribieran en este formulario", dijo Luna en una transmisión de Facebook.

"Muchas personas me están escribiendo que no es justo y no sé qué... totalmente de acuerdo, yo no decidí esto, no decidí cómo el gobierno iba a organizar las fases, simplemente vi que decía que los de estas profesiones podían registrarse, soy de esa profesión y me registré", agregó la psicóloga.

El registro lo efectuó a principios de marzo y enfatiza en que puso que no atiende pacientes. Esta semana a Luna le llegó el correo informándole que debe asistir a vacunarse el próximo lunes.

Luna aseguró que pudo ir a vacunarse sin dar a conocerlo, pero que decidió publicarlo para que personas de las profesiones incluidas en la primera fase estén enteradas y puedan registrarse.

"Unas 300 personas me escribieron que gracias a mi publicación se enteraron y pudieron inscribirse. Me siento satisfecha", señaló la psicóloga.

En una publicación del Colegio de Psicólogos, se informó que al 17 de marzo únicamente 1,223 de los 12,297 colegiados activos habían enviado sus datos para ser incluidos en el listado que elaboró esa entidad.