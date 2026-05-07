Identifican primer cuerpo hallado dentro de costales en San Miguel Dueñas

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Familiares sospechan que los otros cuerpos pertenecen a tres amigos que desaparecieron cuando iban a la Antigua.

Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, de 39 años, es la primera víctima en ser identificada por el Inacif, de los cuatro fallecidos encontrados este miércoles en un camino de terracería en San Miguel Dueñas.

Mientras que personas de parientes desaparecidos en San Miguel Petapa, Guatemala, llegaron a las afueras de la morgue antigueña en el Cementerio General San Lázaro, en busca de información.

Explicaron que sospechan que tres de los fallecidos podrían corresponder a sus familiares, quienes habrían desaparecido desde el pasado domingo 3 de mayo de este año.

De viaje

Agregaron que ellos viajaron ese día de Guatemala a la Cuidad Colonial, en un vehículo y desde entonces perdieron comunicación con ellos y tienen esperanza que sean sus cuerpos los encontrados.

Se trata de los amigos Kevin Alfonso Pacheco Ochoa, José Dionisio Ramírez y Ángel Ariel Valencia de León, quienes fueron vistos por última vez en horas de la tarde antes de irse a La Antigua.

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

Carlos González, jefe policial, informó que ya se iniciaron las investigaciones sobre los hechos y establecer los motivos del asesinato de las cuatro personas.

Según los Bomberos Municipales Departamentales, las víctimas fueron localizadas atadas de pies y manos dentro de costales, pero se desconocen las causas de la muerte y será el Inacif quien lo establezca.