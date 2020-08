Publican supuesto documento enviado por Messi al Barcelona

La novela de divorcio entre el FC Barcelona y Lionel Messi apenas ha empezado a escribir sus primeros capítulos y ya han surgido nuevos detalles que aparentemente forman parte de la solicitud del argentino para abandonar el club.

El portal de noticias Infobae dio a conocer un documento que en apariencia se trata de la petición que hizo Messi a la directiva del club catalán este martes.

El aviso a las autoridades del club llegó a través de burofax, un servicio que se utiliza en España para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros, que se entrega siempre bajo firma del destinatario.

Allí, el futbolista pidió acogerse al artículo 24 de su contrato que le permite rescindir el vínculo unilateralmente al final de cada temporada, siempre y cuando haya un previo aviso. Hasta el momento, los voceros del Barcelona informaron a diversos medios españoles que la dirigencia cree que el plazo para ese aviso ha vencido el 10 de junio, por lo que el jugador no puede ampararse en ese artículo.

De acuerdo con Infobae, este sería el documento enviado por el equipo de abogados de Messi para solicitar su salida del club.

Contenido

Este es el texto que aparentemente escribió Messi bajo la asesoría de sus abogados.

"Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me … esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”.

Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado o rechazado que se trate del documento oficial.

Desde el club, esperan que Messi pueda quedarse, pues el vencimiento para hacer efectiva esa cláusula fue el 10 de junio cuando tuvo que haber terminado la temporada, pero debido a la pandemia del coronavirus se extendió hasta el pasado 23 de agosto oficialmente en Europa.

TE PUEDE INTERESAR:

*Con información de Infobae