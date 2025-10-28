En un pueblo de la costa: nostalgia literaria de Guatemala

-

La literatura guatemalteca se enriquece con la obra de Enán Moreno, quien evoca identidad y memoria en En un pueblo de la costa.

En un ambiente cálido y lleno de evocaciones, el escritor guatemalteco Enán Moreno presentó recientemente su nuevo libro En un pueblo de la costa del cual yo sí quiero acordarme.

La librería Luis Cardoza y Aragón del Fondo de Cultura Económica fue el punto de encuentro de escritores, artistas y periodistas que celebraron junto a Moreno una obra que se adentra en la memoria y la identidad guatemalteca.





Escritores y artistas se reúnen para celebrar la nueva obra de Enán Moreno. (Foto: Alejandra Sánchez/Colaboradora)

Durante la presentación, los escritores José Augusto Morales y Víctor Muñoz, reconocido novelista, cuentista y poeta guatemalteco, comentaron la obra.

Morales destacó que Moreno retrata recuerdos personales que, conforme avanza la narrativa, se transforman en estampas costumbristas. "Por ratos sentí que estaba leyendo a Pepe Milla", expresó, al subrayar la riqueza del lenguaje y la cercanía con la tradición literaria nacional.





El escritor Enán Moreno presentó En un pueblo de la costa, una obra que rescata la memoria y las tradiciones de la Guatemala de antaño. (Foto: Alejandra Sánchez/Colaboradora)

El libro sumerge al lector en una Guatemala que fue y ya no es, mostrando cómo se manejaba la economía familiar, el valor de la moneda y los cambios que marcaron una época.

Con un tono íntimo y nostálgico, Moreno convierte lo cotidiano en universal, recordando los juegos de canicas, la lluvia particular de la costa y las dificultades de crecer en un entorno que cambia sin detenerse.

Enán Moreno narra con nostalgia la vida, los recuerdos y las raíces de su pueblo en su nuevo libro En un pueblo de la costa. (Foto: Alejandra Sánchez/Colaboradora)

El libro está disponible en Piedra Santa y en la Librería Luis Cardoza y Aragón del Fondo de Cultura Económica.

De cerca

Nacido en San Antonio, Sichitepéquez, Moreno es poeta, narrador, ensayista, crítico, académico y promotor de la literatura guatemalteca. Ha dedicado la mayor parte de su vida al campo literario en todas sus manifestaciones.

Ha publicado artículos y ensayos en periódicos y revistas, así como los libros académicos: Lengua oral y lengua escrita: diferencias, Redactemos mejor y Ortografía fácil, en el área académica.

Sus obras literarias son: Libro de poemas, Palabra de poeta, Poeta molinero, No hay soledad amarilla, Usted puede contar conmigo (narrativa breve), Elogio de la literatura (ensayo) y Literatura guatemalteca (ensayos sobre varios autores).