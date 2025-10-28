¿Puede el MP o un juez derrocar a un presidente electo?

-

El presidente Bernardo Arévalo denunció un nuevo intento de "golpe de Estado" orquestado por Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, buscando la nulidad del Movimiento Semilla y sus cargos electos. Expertos analizan la legalidad de estas acciones: ¿realmente pueden el MP o un juez derrocar al presidente Arévalo y anular su mandato? La Ley Electoral y el Registro de Ciudadanos establecen que la figura de "anular cargos electos" una vez juramentados es inexistente.

"En los últimos días, la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y ciertos espacios del sistema de justicia, ha intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y en la impunidad", este fue parte del discurso del presidente Bernardo Arévalo el pasado 26 de octubre.

En la cadena Nacional, denunció un nuevo intento de golpe de Estado, una narrativa que se ha repetido desde 2023, previamente a que tomara posesión y posteriormente al estar en el cargo.

Arévalo acusó a la fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana de estar detrás de esta situación, la cual llamó un atentado contra la democracia del país, esto por las últimas acciones del juez Orellana, con el que ordenaba la nulidad del Movimiento Semilla y con ello "se declarara la nulidad de los cargos electos".

Pero, ¿puede el MP o un juez derrocar o provocar la salida de un presidente y su Gobierno?

El abogado Edgar Ortiz, señaló que la Corte de Constitucionalidad, en 2023, garantizó la toma de posesión de las autoridades electas, por lo que cualquier resolución contraria, estaría violentando la voluntad popular. Recientemente, volvieron a la CC para que se haga valer esa resolución.

"En un mundo normal esto sería un escándalo, ¿verdad? Por muchas razones. Primero: porque un juez penal no tiene competencias en materia electoral. Un juez penal no puede decir al TSE: mire, fíjese que este partido está cancelado, Para empezar, yo creo que todo lo que ha pasado en el caso de Semilla respecto del partido ha sido ilegal; pero no ha pasado nada. Entonces es difícil dar una respuesta técnica ante las múltiples violaciones a la ley que hemos visto en estos dos años", dijo Ortíz.

Respecto de la nulidad de los cargos, mencionó: "En general, debería ser cero por ciento viable lo que dice él (juez). En primer lugar, no tiene facultades en lo electoral, y en segundo lugar, porque eso no existe. La nulidad del comité proformación y de todos los actos posteriores no existe, es una medida que él se inventó básicamente. Pero, teniendo en cuenta el poder que están manejando y demás, sí habría un riesgo".

Legalmente, señala Ortíz, no es posible anular al partido y todo lo actuado, y que en el caso de querer nombrar a otro presidente sería potestad del Congreso, aunque sin sustento legal.

"Hay un riesgo, pero en todo caso esto termina cayendo en manos del Congreso, porque el Congreso es quien juramenta a los diputados, quien juramenta al presidente, entonces cuando ellos empujen esto, la decisión va a caer al Congreso, ahí tienen antejuicio los diputados, ¿qué va a hacer el juez Orellana? Les va a decir: mire, si no destituyen al presidente los meto a la cárcel, ¿verdad? Ahí creo yo que el plan empieza a encontrar sus propias fisuras (...) Pero, en el Registro de Ciudadanos, hay gente que no tiene antejuicio. Entonces, van a empezar a procesar penalmente a los que, según ellos, desobedecen sus órdenes. Pero, en el caso del Congreso, ya ellos se van a encontrar un muro, porque el Congreso no puede atender órdenes ilegales y además tienen antejuicio", finalizó.

Incertidumbre

Otra fuente que prefirió el anonimato, indicó que existe incertidumbre en lo que puede pasar, ya que la misma CC avaló la suspensión de Semilla, por medio de una resolución de un juez penal, por lo que no debería haber prohibición en que este mismo juez emita otras resoluciones.

Sostiene que hubo anomalías en el proceso electoral y que resultado de una mala administración electoral, acusada de corrupción y mal funcionamiento del sistema TREP es que persiste la duda de los votos que obtuvo Semilla y como en poco tiempo logró un caudal electoral.

Dijo que serán las instituciones quienes hagan valer el derecho de los guatemaltecos y la Constitución, aunque no puntualizó, si apoyarían como partido político, la nulidad de los cargos electos para Semilla.

¿Qué dice la Ley?

De acuerdo con el Registrador de Ciudadanos, Sergio Antillón, en la ley no existe la figura de "anular", por lo que no es posible "anular todo lo actuado por el Movimiento Semilla", esto en respuesta a la resolución que envió el juez Fredy Orellana el viernes 24 de octubre.

El Registro de Ciudadanos notificó que el partido Semilla continúa cancelado, tal como lo ordenó esa judicatura, pero no puede aplicar una figura legal que no existe.

En la Ley Electoral se contempla la nulidad de las Elecciones Generales, pero cuando hay mayoría absoluta de los votos nulos. O el término se usa cuando se anulan votos el día de la Elección, pero no cuando las autoridades electas ya fueron juramentadas en el cargo y dicha nulidad es dictada por el Tribunal Supremo Electoral y no por un juez.