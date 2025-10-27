"Los cargos no se pueden anular", dice presidenta del TSE sobre conflicto con Arévalo

-

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aseguró que los cargos a elección popular no pueden ser anulados. Dijo, además, que debe ser momento de pensar en las próximas Elecciones.

EN CONTEXTO: Juez Orellana pide al Congreso y TSE que desconozca a funcionarios de Semilla

El pasado 24 de octubre, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, envió oficios al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Congreso de la República, ordenando desconocer a funcionarios electos por el partido Movimiento Semilla.

Ante esto, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aseguró que no se pueden anular los cargos a elección popular, pues estos ya fueron ratificados desde 2023. Además, mencionó que es momento de empezar a pensar e las Elecciones de 2027.

"En cuanto a los resultados, ha quedado concluido. Y ahora debiéramos de estar pensando en los 19 meses que faltan con miras a ese día, junio de 2027, a votar. Estamos a 14 meses para se haga la nueva convocatoria de Elecciones 2027. Estamos a muy poco tiempo. En enero, los partidos políticos pueden empezar a plantear sus asambleas de pre binomios para participar en la contienda de 2027", dijo Alfaro.

Además, recordó que tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, manifestaron en resoluciones anteriores que se respetaban los resultados electorales así como los cargos que fueron adjudicados.

"La Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, con estos antecedentes, para mí el tema está concluido. Lo ha dicho la CC y la CSJ que se respetan los resultados que vinieron de las Juntas Receptoras de Votos, de las Juntas Municipales y de las Juntas Departamentales y se respetan los cargos que han sido adjudicados", agregó.

#EnElPaísDCA I La presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, dijo: "El tema en cuanto a los resultados (electorales de 2023) ha quedado concluido".



— Diario de Centro América (@DiariodeCA) October 27, 2025

La resolución de Orellana

En los documentos enviados por el juez Orellana, se ordena en virtud de lo solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".

En el caso del TSE, el juez pide que se "proceda a darle cumplimiento a dicha orden judicial de manera inmediata con todos los efectos jurídicos correspondientes" en un plazo de 2 horas bajo el apercibimiento de que su incumplimiento provocará que se certifique lo conducente al responsable de ejecutar la acción.

Mientras que el oficio girado al Congreso menciona que debe conocerse "para los efectos jurídicos correspondientes, según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo".

En ambas situaciones el propósito sería que tanto el Organismo Legislativo como el Tribunal Supremo Electoral desconozcan a los funcionarios que fueron electos por ese partido político.

El Juzgado séptimo de Primera Instancia Penal giró oficios al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



— Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) October 24, 2025

Arévalo pide destitución

Durante la noche del domingo 26 de octubre, en una cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo, declaró públicamente como "enemigos del pueblo" al juez Fredy Orellana y a la fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Además, pidió a la CSJ destituir a Orellana y dijo que se mantenía un intento de golpe de Estado, por parte de estas personas.

El MP respondió al poco tiempo que rechazaba los señalamientos vertidos contra la jefa de dicha institución.