Puente sufre severos daños tras fuertes lluvias de este 20 de agosto

En el lugar el paso se encuentra cerrado y personal de Provial regula la circulación.
En horas de la noche de este 20 de agosto se conoció que el puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta al Pacífico, entre Nahualate y Río Bravo, Suchitepéquez, sufrió severos daños.
Se sabe que la estructura habría colapsado tras las fuertes lluvias de este miércoles. En imágenes captadas en el lugar se observa que el mismo está afectado.
Mientras tanto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que ya encuentran en el lugar y que este jueves se hará un análisis del puente.
Los daños
Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que el puente ubicado en el tramo entre Escuintla y Suchitepéquez presenta daños en uno de los extremos.
"El paso sobre dicha estructura ha sido cerrado como medida de precaución. Un equipo técnico está en proceso para llegar al lugar y realizar la evaluación para establecer los daños ocasionados", explicó el CIV.
También indicaron que el paso está habilitado en el puente paralelo y que se instaló un carril reversible para permitir la fluidez en la ruta.