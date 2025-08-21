¡Termina el paro! Puerto Santo Tomás de Castilla reanuda operaciones

-

Los trabajadores mantenían un paro de labores desde el lunes 18 de agosto. Las autoridades y los empleados alcanzaron acuerdos la noche de este miércoles.

La noche de este miércoles 20 de agosto se conoció que el Puerto Santo Tomás de Castilla reanudó operaciones, tras llegar a un acuerdo para finalizar el paro de labores.

Según explicaron, el acuerdo se efectuó entre la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), el sector laboral, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad.

Las labores se reanudaron durante la noche de este miércoles 20 de agosto. (Foto: Empornac)

"El consenso alcanzado se basó en el diálogo y el compromiso de trabajo conjunto, lo que permitió restablecer las operaciones portuarias y garantizar la continuidad del servicio", informó la Empornac a través de redes sociales.

También indicaron que la mesa de trabajo dará seguimiento a los temas planteados "priorizando soluciones conjuntas que fortalezcan al Puerto y beneficien a la comunidad portuaria y a la economía nacional", puntualizaron.

Puerto Santo Tomás de Castilla reanuda operaciones tras un importante acuerdo entre autoridades de EMPORNAC, sector laboral, CIV y COPRECON. pic.twitter.com/hJZYc008bS — Puerto Santo Tomás de Castilla (@santotomasport) August 21, 2025

El paro

Durante la noche del lunes 18 de agosto inició una interrupción de labores debido a una protesta por parte de un grupo de trabajadores que estaban convocados para cubrir los servicios de los buques.

Desde aquel momento se detuvieron las actividades operativas. Empornac afirmó su momento que la medida de los trabajadores fue una represalia contra de la empresa, derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnica instaurada entre las autoridades y los trabajadores.

La pausa en las operaciones provocó un panorama de incertidumbre entre el sector empresarial. Incluso, señalaron que de no resolverse con prontitud, muchas empresas pequeñas podrían comenzar a cerrar debido al incremento en los costos de las mercaderías varadas, tanto para importación como para exportación.

Pérdidas por más de US$30 millones

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) advirtió que los tres días de paro en el Puerto Santo Tomás de Castilla ya dejaron pérdidas por US$30 millones y la paralización de al menos 2,700 contenedores, lo que afecta directamente el comercio nacional.

Francisco Ralda, presidente de Agexport, manifestó su preocupación: "El Puerto Santo Tomás mueve el 30% de la carga marítima guatemalteca, es una vía de exportación para la agroindustria y manufactura. El impacto de esta huelga es considerable, ya que interrumpe el flujo diario de 800 contenedores de exportación e importación, el 31% de los cuales contienen bienes perecederos que se pueden echar a perder".