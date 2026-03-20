¡A puerta cerrada! Asumen nuevas autoridades del TSE

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A puerta cerrada y sin acceso a la prensa. Así asumieron las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032.

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Luego de permanecer casi tres horas reunidos con los magistrados salientes, pese a que el encuentro estaba previsto para iniciar a las 9:00 horas, las nuevas autoridades del TSE salieron de la reunión para tomar posesión. únicamente para excusarse con los medios de comunicación.

La presidenta del TSE, Rosa Mariella Rivera Acevedo, indicó que decidieron atender brevemente a la prensa "por respeto", pero explicó que todavía se encontraban en revisión de actas, por lo que aseguró que más adelante informarán el día y la hora en que conversarán con los medios.

Rivera Acevedo fue acompañada por los magistrados titulares Roberto Estuardo Morales Gómez, Karina Virginia Romero y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

También asumieron los magistrados suplentes Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Flores, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Francisco Javier Puac Choz.

Las fotografías de la actividad fueron proporcionadas posteriormente por el departamento de comunicación del TSE. (Foto: TSE/Soy502)

Toma de posesión

Según trascendió, el acto de toma de posesión finalizó a las 11:30 horas con la presencia de cuatro de los cinco magistrados titulares entrantes y de los cinco magistrados suplentes.

Esto, debido a que el magistrado titular Mario Alexander Velásquez Pérez, aunque llegó al acto, abandonó el recinto por quebrantos de salud.

Durante la actividad se firmó el acta de transición entre los magistrados salientes y los entrantes, además de realizarse la imposición de los pines y la medalla respectiva.

Traspaso de mando de la presidencia del TSE entre Gabriel Aguilera (saliente) y Rosa Rivera (entrante). (Foto: TSE/Soy502)

Los presentes

Aunque se aseguró que los magistrados titulares salientes estuvieron presentes en el acto, al concluir únicamente se observó salir por la puerta principal a la exmagistrada titular Blanca Alfaro.

También estuvieron presentes los cinco exmagistrados suplentes: Noé Ventura Loyo, Pablo Leal, Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo, y Álvaro Cordón.

Celebración

Pese a que se excusaron para no brindar declaraciones a los medios, durante varios minutos los magistrados del TSE compartieron con trabajadores de la institución.

De esa cuenta, se les observó conviviendo entre saludos, abrazos y degustando boquitas que fueron repartidas por la ocasión.

Extraoficialmente, se conoció que el acto oficial de toma de posesión se llevará a cabo el próximo martes 25 de marzo, a partir de las 17:00 horas, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.