Paro en Puerto Santo Tomás rompe cadena comercial y deja US$30 millones de pérdidas

-

Sector exportador teme que monto de pérdidas aumente a medida que pasen los días y las actividades en el Puerto Santo Tomás sigan suspendidas.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) advierte que los tres días de paro en el Puerto Santo Tomás de Castilla ya dejaron pérdidas por US$30 millones y la paralización de al menos 2,700 contenedores lo que afecta directamente el comercio nacional.

Francisco Ralda, presidente de Agexport, manifestó su preocupación por la huelga llevada a cabo por un grupo de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) la cual consideró que es "ilegal".

"El Puerto Santo Tomás mueve el 30% de la carga marítima guatemalteca, es una vía de exportación para la agroindustria y manufactura. El impacto de esta huelga es considerable, ya que interrumpe el flujo diario de 800 contenedores de exportación e importación, el 31% de los cuales contienen bienes perecederos que se pueden echar a perder", afirmó Ralda.

Francisco Ralda, presidente de Agexport, alertó sobre las consecuencias del paro en Empornac. (Foto: Wilder López / Soy502)

Precisó que el valor estimado de cada contenedor es de unos US$90 mil (Q 688 mil) por lo que Agexport estima pérdidas diarias cercanas a los US$10 millones (Q 76.5 millones).

Según las estimaciones de la Asociación, el paro de Empornac, que comenzó la noche del 18 de agosto último, mantiene más de 2,700 contenedores detenidos en el puerto y ya generó pérdidas acumuladas de al menos US$30 millones (Q 229.5 millones).

"Esta interrupción en las labores de exportación rompe toda la cadena de suministros y la afecta. Hay graves efectos en la productividad, ya que este puerto conecta con 25 puertos en el Atlántico y afecta despacho de mercaderías", añadió el directivo.

LEA MÁS: Transportistas advierten alzas y retrasos por paro en Puerto Santo Tomás de Castilla

Navieras aumentan precios

Reveló que otro de los daños que ya provocó el paro es que "las navieras aumentaron US$200 (Q 1,530) por contendor por los retrasos en las operaciones de los puertos". Agregó que estas situaciones, aunadas a las problemáticas que tiene el país en materia de competitividad puede provocar el cierre de pequeñas empresas.

"Hacemos un llamado a la acción para que se restablezcan las operaciones en el puerto. Apoyamos las medidas que está tomando la presidencia y gerencia —de Empornac—. Creemos que los puertos deben trabajar con eficiencia y las labores deben ser prestadas con honestidad y productividad", afirmó Ralda.

Crisis se puede agravar

Amador Carballido, director general de Agexport, manifestó que la principal preocupación es que si la situación se mantiene igual, las pérdidas se podrían agravar, lo cual tendría un efecto directo en la economía nacional.

Amador Carballido, director general de Agexport, señaló que el monto de las pérdidas podría aumentar si se mantiene el paro. (Foto: Wilder López / Soy502)

Precisó que el principal problema es que, aunque en el flujo de 800 contenedores diarios se puede manejar, cuando se acercan las fechas de partida de los barcos, esos flujos aumentarán, por lo que estiman que el valor de pérdida podría aumentar, aunque, aún no se puede contabilizar.

"Se mantienen los US$10 millones (Q 76.5 millones) diarios, pero tiende a aumentar, sobre todo porque la carga que ya está dentro del puerto no tiene flexibilidad y se tiene que quedar allí hasta que se resuelve el problema", declaró Carballido.

Agregó que para la demás carga existen alternativas, por ejemplo, moverse a Puerto Barrios o elegir salir por Honduras o México, sin embargo, recalcó que cualquier de las opciones representa un incremento en los costos de logística, lo cual impactará directamente en la economía.

LEA TAMBIÉN: Sector empresarial exige restablecer operaciones en Empornac

"Además de esto, habrá cargos, sobre todo de transportistas que están esperando con la carga para poder ingresar. Habrá —pérdidas— extra que no las estamos considerando y es un golpe a la competitividad", afirmó el director.

Carballido recalcó que si bien por el momento el dato de pérdida se establece en US$10 millones diarios, "esa cifra se disparará" en el momento en que el volumen de contenedores se acumule en la salida y esto sucederá entre este jueves 21 de agosto al domingo 24, así que "el valor tenderá a aumentar".

Accionan contra manifestantes

José De la Peña, presidente de la junta directiva Empornac, recalcó que el paro ocurre debido a que un grupo de trabajadores está inconforme con las decisiones administrativas que se basan en reordenar a los trabajadores.

Miles de contenedores están parados en el Puerto Santo Tomas de Castilla. (Foto: Archivo / Soy502)

Explicó que tienen casos donde los trabajadores reportan que trabajan hasta 21 horas al día para cobrar horas extra, lo cual a su juicio es "algo inhumano". Explicó que el pago de horas extra provocó que el año pasado tuvieran pérdidas por casi Q8 millones.

De la Peña agregó que tomarán medidas administrativas y legales contra las personas que provocan el paro y que ya colocaron un amparo con el cual esperan poder accionar.

Al amparo colocado por el presidente de Empornac se suma otro que fue colocado por la Cámara de Comercio de Guatemala, por lo que esperan que estos sean resueltos.