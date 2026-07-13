El volcán de lodo que se formó en Trinidad y Tobago tras terremotos en Venezuela

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El pequeño islote comenzó a erosionarse debido al fuerte oleaje que se ha registrado en el lugar.

Luego de los potentes terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, un grupo de científicos descubrió un volcán de lodo emergiendo frente a la costa sur de Trinidad y Tobago, lo cual sería producto de una alteración geológica causada por los fuertes sismos.

El volcán fue ubicado aproximadamente a 2.5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros al este del Volcán de Lodo de Anglais Point.

Según los expertos, está compuesto por arcilla blanda y fragmentos de roca, y alcanzó una elevación de cuatro metros sobre el fondo marino.

El volcán de lodo surgió tras los terremotos de Venezuela. (Foto: UH)

Debido a las constantes olas, los científicos observaron que el volcán sufrió una fuerte erosión y en cuestión de días, perdió casi un tercio de su masa.

Geólogos de la Universidad de las Indias Occidentales, junto a expertos del Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, analizan las muestras de lodo recogido en el lugar para determinar la antigüedad y el origen del material.

Documentan misteriosa anomalía en el fondo marino frente a Palo Seco, Trinidad & Tobago tras los mortales sismos en Venezuela|

Un equipo de geocientíficos y exploradores locales documentó una extraña formación geológica en las aguas frente a Beach Road, en la bahía de Palo Seco.… pic.twitter.com/WXJl4mF5RB — MAJA (@Libertaria17082) July 11, 2026

Este inesperado descubrimiento coincidió con otros cambios que se han encontrado en la costa de Trinidad, sobre todo en Galfa Point, Cedros, donde el terreno experimentó un levantamiento de hasta seis metros por efecto de los terremotos.