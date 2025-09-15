Pupusería El Ángel en Gualán: el lugar ideal para comer pupusas

-

¿Antojo de pupusas? Pupusería El Ángel en Gualán ofrece un sabor único, frescos naturales y un ambiente histórico. ¡Ven y disfruta!

Si buscas un lugar rico para comer delicioso y sin gastar mucho, Pupusería El Ángel podría ser la opción perfecta para ti si te gusta este platillo salvadoreño.

En la carta ofrecen pupusas de diversas especialidades. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El lugar se ubica en el barrio La Estación, en las instalaciones de la antigua Estación del Ferrocarril, en Gualán, Zacapa.

Es un destino popular y bastante singular, puesto que también funciona como museo, por lo que es ideal si quieres pasar momentos gratos con familia y amigos y además, puedes aprender sobre la historia de los ferrocarriles.

Es un lugar lleno de historia y sabor al que puedes acudir con familia o amigos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Los visitantes y usuarios de redes sociales comparten opiniones positivas acerca del restaurante, donde mencionan que las pupusas son muy ricas.

El propietario de este innovador lugar es el gualanteco Leonel Pérez, quien quiso emprender llevando sabores únicos a la población y visitantes al municipio.

Familias completas que van de paso hacen una parada obligatoria en el lugar. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Según Pérez, la pupusería abrió sus puertas desde el 12 de agosto de 2023 e hizo la invitación a que quien quiera comer rico, que los visiten en este acogedor espacio.

El emprendedor indica que atienden de martes a domingo, en un horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Agregó que ofrecen pupusas de quesillo, mixtas, de chicharrón, frijol, entre otras, y frescos naturales. Asimismo, preparan unas de gran tamaño; todas tienen diferentes precios y van desde los Q10 en adelante.

El lugar guarda equipos y artículos que utilizaban cuando el sitio era la estación del ferrocarril. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Por su parte, el emprendedor y economista Juan Carlos Ramírez destacó la importancia de analizar cuidadosamente el entorno económico antes de iniciar un negocio.

Señaló que, para colocar un nuevo emprendimiento, es fundamental evaluar cómo se encuentra el mercado, qué tipo de negocio se desea establecer y con cuánto capital inicial se cuenta.