Familia García emprende con la venta de ricos platillos

Con el sueño de tener su propio negocio, Manuel García decidió emprender hace siete años con El Rastrojo Restaurant

García revela que este negocio surgió un 26 de octubre de 2018 y que recibió el completo apoyo de su esposa Wendy Arellanos, quien le ayuda en todo lo que se necesita.

Su especialidad son carnes, mariscos, pastas y otros platillos más. "Contamos con amplias instalaciones, salones de diferentes tamaños para tus eventos y climatizados acordes a tu necesidad", manifestó.

Cuentan con espacios ideales para diversos eventos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Asimismo, ofrecen el tradicional caldo de gallina criolla de oriente, así como los ricos churrascos que son preferidos por muchos.

García comentó que el nombre de su restaurante es en memoria de sus abuelos maternos, quienes fueron los primeros propietarios de la finca donde está ubicado este acogedor lugar.

El restaurante se ubica a 3 kilómetros del cruce en Mayuelas. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

"Ellos sembraban maíz, zacate, té y otras plantas, y al terminar la cosecha quedaban los troncos y tallos como testigos de la producción lograda; a la etapa de este proceso en las tierras se le llama "rastrojo" y ese era el nombre con el que tenía registrada esta finca mi abuelo", mencionó el emprendedor.

Asimismo, invitó a quienes vayan de paso, así como a vecinos, a que los visiten. El restaurante se ubica a 3 km del cruce en Mayuelas y atienden de lunes a domingo de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.