Congreso aumenta Q1 mil a pensionados del Instituto de Previsión Militar

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La medida beneficiará a más de 6 mil pensionados, afiliados al Instituto de Previsión Militar.

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El Congreso de la República aprobó el Decreto 9-2026, una normativa que busca mejorar los ingresos de jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM), con un incremento mensual de hasta Q1 mil como eje principal.

La medida apunta a aliviar la situación económica de este sector, especialmente de quienes reciben pensiones más bajas.

El Congreso aprobó un aumento de hasta Q1 mil para jubilados del Instituto de Previsión Militar. (Imagen: captura de pantalla)

La ley establece una asignación de dignificación para quienes perciben menos de Q6 mil al mes, con el objetivo de elevar sus ingresos sin sobrepasar los Q7 mil.

Además, incluye un apoyo adicional para quienes aún no alcancen el salario mínimo, incorporando una compensación más una bonificación que eleva el monto hasta Q4,252.28 en los casos necesarios.

Tras la aprobación, el diputado, Jairo Flores, jefe de bloque de la bancada VOS, destacó que la iniciativa responde a una deuda histórica con este grupo de pensionados, muchos de los cuales vivían con ingresos extremadamente bajos.

“Era un tema de dignificación a un sector de jubilados que hoy por hoy tenía jubilaciones de Q400 o Q500, que ni siquiera alcanzaban un salario mínimo, con una canasta básica que sobrepasa los Q4,900”, expresó.

El decreto incluye apoyos adicionales para quienes no alcancen el salario mínimo. (Foto: Bancada VOS)

Flores señaló que la aprobación representa un avance importante para miles de beneficiarios que, según indicó, permanecían en condiciones precarias. “Hoy nos sentimos muy satisfechos de haberle cumplido a un sector de jubilados del Instituto de Previsión Militar (...) más de 6 mil personas que estaban en este plan de jubilación”, afirmó.

El congresista también subrayó que, pese a limitaciones presupuestarias señaladas previamente por las instituciones, se logró el consenso necesario para sacar adelante la propuesta. “Se logró convencer y explicar la necesidad de apoyar a jubilados y pensionados que estaban en una situación deplorable”, indicó.

En el proceso, se incorporaron algunos cambios. Uno de ellos fue la modificación al artículo 4, que ahora obliga al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el financiamiento del beneficio desde el inicio de su vigencia.

“ Era un tema de dignificación a un sector de jubilados ” Jairo Flores, , Jefe de bloque VOS

También se añadió un artículo nuevo que ordena la realización de estudios actuariales para evaluar la sostenibilidad del sistema de previsión militar, cuyos resultados deberán presentarse al Congreso en un plazo máximo de un año.

Flores aseguró que el impacto de la ley podría comenzar a sentirse en corto plazo. “Esperemos que el próximo mes ya reciban una jubilación digna”, concluyó.