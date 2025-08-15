"Quebranto" llega a Disney+ con Tini como protagonista

"Quebranto" marca una nueva etapa en la carrera de la artista.
La actriz y cantante argentina protagoniza la nueva miniserie para el estudio de animación con el que conoció la fama en su adolescencia.
Quebranto ha llegado a Disney+ y muestra la evolución actoral de Tini, quien interpreta a Miranda, una joven congresista residente de México, que es adoptada por una pareja argentina que decide viajar al país natal de su hija para saber quiénes son sus padres biológicos.
A lo largo de seis capítulos, Miranda enfrentará ataques de ansiedad al descubrir que su madre biológica se encuentra con vida y está vinculada a una familia mexicana poderosa.
En la vida real artista tenía 15 años cuando la fama le llegó y se convirtió en un referente para millones de niñas y jovencitas que sintonizaban Violetta, siendo la primera producción latinoamericana para el canal de Disney Channel.