"Quebranto" llega a Disney+ con Tini como protagonista

- "Quebranto" marca una nueva etapa en la carrera de la artista. La actriz y cantante argentina protagoniza la nueva miniserie para el estudio de animación con el que conoció la fama en su adolescencia. Quebranto ha llegado a Disney+ y muestra la evolución actoral de Tini, quien interpreta a Miranda, una joven congresista residente de México, que es adoptada por una pareja argentina que decide viajar al país natal de su hija para saber quiénes son sus padres biológicos. La cantante argentina da vida a Miranda en su nueva miniserie. (Foto: X) A lo largo de seis capítulos, Miranda enfrentará ataques de ansiedad al descubrir que su madre biológica se encuentra con vida y está vinculada a una familia mexicana poderosa. Disney+ estrena la serie que muestra la madurez actoral de Tini. (Foto: X) En la vida real artista tenía 15 años cuando la fama le llegó y se convirtió en un referente para millones de niñas y jovencitas que sintonizaban Violetta, siendo la primera producción latinoamericana para el canal de Disney Channel.