Quentin Tarantino revela cuáles son sus películas favoritas

Quentin Tarantino presenta su ranking de filmes más personal.
El cineasta estadounidense Quentin Tarantino sorprendió al revelar la lista de las películas que considera las mejores de los últimos 25 años.
En The Bret Easton Ellis Podcast, el director presentó su top 20 del siglo XXI bajo una regla estricta: incluir solo un filme por director.
Tarantino eligió una selección diversa que abarca horror, acción, comedia y cine familiar. Por ahora, solo compartió los puestos del 11 al 20:
Top 11 al 20:
- Juego sangriento (2000)
- Un lobo feroz (2013)
- Jackass: La película (2002)
- Escuela de rock (2003)
- La pasión de Cristo (2004)
- Violencia diabólica (2005)
- Chocolate (2008)
- El juego de la fortuna (2011)
- La cabaña sangrienta (2002)
- Amor sin barreras (2021)
Tarantino anunció que revelará sus 10 favoritas en el próximo episodio del podcast, previsto para el 3 de diciembre.