Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Parte de un rito! Hombre ataca a su padre para ingresar a una pandilla

  • Por Reychel Méndez
17 de abril de 2026, 07:32
Las pandillas indican a los nuevos delincuentes tomar acciones contra familiares o víctimas específicas para ingresar a la estructura criminal. (Foto ilustrativa: iStock)&nbsp;

Las pandillas indican a los nuevos delincuentes tomar acciones contra familiares o víctimas específicas para ingresar a la estructura criminal. (Foto ilustrativa: iStock) 

El hombre es señalado de haber agredido a su progenitor con un cuchillo.

OTRAS NOTICIAS: Trabajos de limpieza en Aguilar Batres complican el paso vehicular

Agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 13 capturaron a Derieen "N", de 30 años, por ser presunto responsable de agredir con un cuchillo a su padre.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

El hecho se registró en la aldea El Carmen, en Santa Catarina Pinula, cuando un hombre resultó herido, presuntamente como parte de un rito de iniciación para integrarse al grupo terrorista del Barrio 18.

Tras la llegada de los agentes  fue capturado y puesto a disposición de los tribunales correspondientes. Asimismo se incautó el arma del crimen, el cual servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Las autoridades embalaron el arma del crimen. (Foto: PNC)
Las autoridades embalaron el arma del crimen. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar