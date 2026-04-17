¡Parte de un rito! Hombre ataca a su padre para ingresar a una pandilla

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Agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 13 capturaron a Derieen "N", de 30 años, por ser presunto responsable de agredir con un cuchillo a su padre.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

El hecho se registró en la aldea El Carmen, en Santa Catarina Pinula, cuando un hombre resultó herido, presuntamente como parte de un rito de iniciación para integrarse al grupo terrorista del Barrio 18.

Tras la llegada de los agentes fue capturado y puesto a disposición de los tribunales correspondientes. Asimismo se incautó el arma del crimen, el cual servirá para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Las autoridades embalaron el arma del crimen. (Foto: PNC)