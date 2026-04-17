Trabajos de limpieza en Aguilar Batres complican el paso vehicular

Cables de alta tensión cayeron sobre la cinta asfáltica y obstaculizaron uno de los carriles
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Desde las primeras horas de este viernes 17 de abril se cayó un tendido eléctrico de alta tensión sobre la vía pública en carril auxiliar de la Calzada Aguilar Batres.
El hecho se reportó en la 38 calle de esta ruta por lo que se coordinó con trabajadores municipales para poder limpiar y habilitar el área.
Aunque se hicieron los trabajos para habilitar el carril obstaculizado, podría verse reflejado en el tránsito complicado de los próximos minutos.
Las autoridades recomiendan buscar rutas alternas y conducir con precaución.