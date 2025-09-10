El espíritu festivo se desborda en la Feria Centroamericana de la Independencia

-

Un desfile lleno de color, niños y tradiciones marca el inicio de la celebración de 204 años de independencia. El recorrido comenzó en el parque Benito Juárez, donde se inauguró Xelafer 2025

Un río de colores desbordó esta mañana las calles de la ciudad. El motivo fue el arranque de la 141 Feria Centroamericana de la Independencia, que ha teñido el Parque Benito Juárez de espíritu festivo.

Cerca de dos mil niños y niñas, de 35 escuelas distintas, fueron los encargados de darle vida a la celebración. Con sus trajes típicos y banderas, llenaron de alegría el desfile del nivel primario. Maestros y padres de familia no se quedaron atrás, animando con entusiasmo a los pequeños patriotas.

El amor por la patria fue evidente en el rostro de cada uno de los estudiantes. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El alcalde Juan Fernando López Fuentes, acompañado por su Concejo y las reinas de belleza, hizo el tradicional corte de cinta. Así, oficialmente, las puertas de la feria se abrieron para conmemorar los 204 años de independencia de Guatemala. "Es clave mantener vivas nuestras tradiciones", afirmó el alcalde, "y qué mejor manera de hacerlo que involucrando a los más jóvenes".

Los pequeños mostraron su talento y habilidades en el desfile. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Desfile Inaugura feriaLa fiesta no se detiene. Este jueves, el desfile continuará con los niños y niñas de preprimaria, que partirán del mismo Parque Benito Juárez para terminar su recorrido en la Plaza Japón.

El alcalde Juan Fernando López da por inaugurada la Feria Centroamericana de Independencia. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Durante varios días, la feria será el punto de encuentro para toda la familia. Habrá de todo: desde espectáculos culturales y deportes, hasta la deliciosa gastronomía y artesanías que hacen tan especial a nuestra región. ¡Una celebración imperdible!