Quetzaltenango brilla con tanta belleza nacional e internacional

Quetzaltenango se prepara para el evento de Reina Nacional e Internacional de Fiestas de Independencia

Las representantes de la belleza nacional e internacional arribaron a la ciudad altense para iniciar una serie de actividades, comenzando con su presentación ante los medios de comunicación.

El siguiente encuentro con el público fue, durante la presentación oficial en el parque central de Quetzaltenango.

Hasta el momento hay 4 representantes internacionales. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En total, 22 señoritas compiten por el título de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, certamen programado para el 13 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Convenciones Gran Karmel.

Eduardo Ayala, presidente de Fraternidad Quetzalteca, informó que los boletos ya se encuentran agotados, por lo que no será posible adquirir entradas en ningún otro punto.

Nivian Guadalupe Jiménez representante de Quetzaltenango busca la corona nacional. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Como parte de su llegada a la ciudad, las candidatas realizaron una pasarela con traje regional en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango, donde recibieron aplausos y muestras de apoyo de la población.

A la par de las participantes nacionales, también se cuenta con la presencia de siete representantes internacionales, quienes competirán por el título de Reina Internacional de las Fiestas de Independencia, evento que se celebrará el 11 de septiembre a partir de las 18 horas en el majestuoso Teatro Municipal.

Derroche de belleza