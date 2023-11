¿Quién era Evan Ellingson, el actor fallecido de "CSI Miami"?

-

El popular actor Evan Ellingson, falleció a los 35 años de edad, pero ¿quién era?

El domingo 5 de noviembre, el actor Evan Ellingson fue reportado muerto a los 35 años de edad, de acuerdo con información del medio internacional TMZ.

De acuerdo con la información brindada por la oficina forense local, el cuerpo fue encontrado en su habitación; sin embargo, se desconocen las causas exactas de su muerte.

El reconocido actor inició su carrera en el mundo del espectáculo a la edad de 13 años con un papel para una película de televisión y también tuvo una aparición en la serie "General Hospital".

El 2009 fue el año en donde Ellingson tuvo mayor éxito cinematográfico; de esa cuenta, el actor relató su experiencia al iniciar en la industria del entretenimiento a una corta edad.

"Nunca tuve la misma experiencia de la infancia con mis amigos. Nunca pasé más tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. No me arrepiento de nada, porque encontré pronto mi pasión por la interpretación", expresó el actor.

Según IMDb, Evan fue descubierto en un parque de skate, luego se le pidió que participara en un comercial de Vans. A partir de ese momento, su carrera fue en ascenso.

Evan Ellingson se alejó de las cámaras desde el año 2010.

Foto: Memento Films Distribution

Sin embargo, Evan Ellingson es mayormente recordado por su papel en CSI: Miami, aunque se le añaden otras producciones a su carrera en el mundo del espectáculo: