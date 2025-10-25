¿De quién es el jaguar que escapó en San Juan Sacatepéquez?

Una denuncia fue interpuesta al Ministerio Público por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) ante la desaparición de un jaguar melánico negro en la aldea San Miguel Pachálí, San Juan Sacatepéquez.

Este felino pertenece a una colección privada ubicada en el departamento, que habría desaparecido desde el jueves 23 de octubre.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) activó un protocolo de rescate y monitoreo para localizar al jaguar porque es un depredador de tamaño predominante y pone en riesgo a la población.

Además, CONAP hace un llamado a los propietarios de colecciones privadas autorizadas a contar con las medidas de contención de los especímenes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017.

Responsabilidades de los propietarios según la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017.