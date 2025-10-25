Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Alerta! Jaguar se escapa en San Juan Sacatepéquez

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de octubre de 2025, 11:12
Se recomienda reportar si ve al animal y no acercarse a él, por seguridad. (Foto: Shutterstock)

Se recomienda reportar si ve al animal y no acercarse a él, por seguridad. (Foto: Shutterstock)

El jaguar es melánico de coloración oscura-negra en todo el cuerpo.

OTRAS NOTICIAS: Incautan 175 máquinas tragamonedas y más de Q100 mil en efectivo

A través de un comunicado oficial, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) informó sobre la desaparición de un jaguar en la aldea San Miguel Pachálí, del departamento de San Juan Sacatepéquez.

El animal se encuentra desaparecido desde el jueves 23 de octubre y pese a la búsqueda no han logrado ubicarlo.

Por lo que solicitar reportarlo si lo ven, a los siguientes números telefónicos: 3041-7312 o al 3043-1515 y evitar acercarse a él.

Además, se presentó una denuncia al Ministerio Público para realizar las investigaciones del caso.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar