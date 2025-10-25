¡Alerta! Jaguar se escapa en San Juan Sacatepéquez

El jaguar es melánico de coloración oscura-negra en todo el cuerpo.
A través de un comunicado oficial, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) informó sobre la desaparición de un jaguar en la aldea San Miguel Pachálí, del departamento de San Juan Sacatepéquez.
El animal se encuentra desaparecido desde el jueves 23 de octubre y pese a la búsqueda no han logrado ubicarlo.
Por lo que solicitar reportarlo si lo ven, a los siguientes números telefónicos: 3041-7312 o al 3043-1515 y evitar acercarse a él.
Además, se presentó una denuncia al Ministerio Público para realizar las investigaciones del caso.