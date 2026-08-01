Surgen detalles del accidente en el que falleció un modelo guatemalteco

-

Un joven modelo fue víctima de un fatal percance vial que se suscitó en la ruta Interamericana.

EN CONTEXTO: Modelo guatemalteco fallece en trágico accidente de tránsito

El modelo guatemalteco Sebastián Villaverde, de 24 años, murió la mañana de este sábado 1 de agosto al sufrir un trágico accidente de tránsito.

El hecho vial ocurrió en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en el sector conocido como Las Cabras, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.

De manera preliminar se dio a conocer que, el joven se conducía en una motocicleta de alto cilindraje, pero por causas que se desconocen perdió el control de la misma al momento de llegar a una curva.

Fue entonces, cuando habría impactado contra el arriate central de la carretera y, la gravedad de las heridas le ocasionaron la muerte; sin embargo, las autoridades correspondientes investigan lo sucedido.

EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO



Kilómetro 81 de la Ruta Interamericana, una persona de género masculino que se conducía en una motocicleta derrapa sobre la ruta.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Tecpán Guatemala a bordo de la unidad RD-136 informan que al… pic.twitter.com/pbAp9l7qaG — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 1, 2026

Viajaba hacia el occidente

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron tras su arribo que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público (MP) para que se realizaran las diligencias de ley.

Un tío de la víctima reconoció el cuerpo e indicó que se dirigían hacia el occidente del país al momento en que se registró el fatal accidente.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el levantamiento del cuerpo, mientras reiteraron el llamado a los conductores a mantener la prudencia al volante.

*Con información de Julio Bala / Colaborador