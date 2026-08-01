Imágenes posteriores al accidente en el que murió modelo guatemalteco (videos)

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Por medio de videos se observan los momentos posteriores al trágico percance vial de este sábado 1 de agosto en Tecpán.

EN CONTEXTO: Modelo guatemalteco fallece en trágico accidente de tránsito

Un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en Tecpán, Chimaltenango, cobró la vida del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde.

En redes sociales han comenzado a surgir videos tras el percance vial, el cual ocasionó tránsito lento debido a curiosos que observaban y grababan lo sucedido.

En uno de dichos videos que ha sido compartido se ve el cuerpo de la víctima sobre el arriate central, rodeado de otras personas que estaban a la espera de los bomberos y las autoridades.

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Posteriormente, surgió otro video grabado desde un vehículo, en donde se observa que los bomberos ya han cubierto el cuerpo al confirmar el fallecimiento del joven de 24 años.

Un pasajero también grabó desde un bus extraurbano, en donde se ve que se encuentran presuntos compañeros del motorista accidentando, mientras esperaban a las autoridades para que se realizan las diligencias de ley.

Villaverde aparentemente viajaba hacia el occidente junto a un grupo de motociclistas, pero al perder el control de su vehículo impactó fuertemente, lo que le ocasionó la muerte.