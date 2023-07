¿Messi o Ronaldo? El jugador que finalizó con mejores estadísticas en Europa

-

A partir de la temporada 2023-24, ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo jugarán en Europa, por primera vez en 21 años.

Tras la presentación de Leo Messi con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), la temporada 2023-24 será la primera en 21 años sin Cristiano Ronaldo o Leo Messi jugando en Europa.

Con Leo Messi en Estados Unidos y con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, será casi imposible ver otro duelo entre los dos mejores jugadores del mundo durante los últimos 15 años.

Quedaron grabados los datos y se acabó el conteo. Conoce quién de los dos astros terminó con mejores estadísticas durante sus notables carreras en Europa.

Cristiano Ronaldo (2002-2022 en Europa)

He’s back pic.twitter.com/uFujQ1oIVs — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 12, 2023

El mejor jugador en la historia de Portugal jugó durante 20 años en Europa: 1 temporada con el Sporting de Portugal, 8 con el Manchester United, 9 con el Real Madrid, y 4 con la Juventus de Turín.

Actualmente se encuentra jugando con el Al-Nassr FC de Arabia Saudita, y se convertirá a partir de la temporada 2023-24 en el futbolista mejor pagado, ganando 132 millones de dólares al año.

Lionel Messi (2004-2023 en Europa)

Nuestro 1️⃣0️⃣ en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

El actual campeón del mundo con Argentina disputó 19 temporadas en Europa: 17 años con el FC Barcelona de España, y dos años con el París Saint-Germain FC de Francia.

Leo Messi disputará su primer partido oficial en un torneo de clubes no europeo este viernes 21 de julio, cuando el Inter Miami comience su participación en la 'Leagues Cup' frente al Cruz Azul de México.

Comparación entre ambos*

Partidos: Lionel Messi disputó 853 partidos en 19 temporadas en Europa. Por su parte, Cristiano Ronaldo disputó 949 partidos en 20 temporadas en el "viejo continente".

Goles: Messi anotó 704 goles y finalizó con una media goleadora de 0.83 goles por partido. A su vez, el portugués anotó 701 goles y finalizó con una media goleadora de 0.74 goles por partido.

Asistencias: Leo Messi consiguió 303 asistencias durante su viaje europeo con el Barcelona y el PSG. En contraste, Cristiano Ronaldo otorgó 212 asistencias en sus cuatro clubes europeos.

Palmarés: Lio se consagró con 28 campeonatos nacionales y 10 campeonatos internacionales. En cambio, Cristiano consiguió 20 campeonatos nacionales y 12 campeonatos internacionales.

Distinciones: El argentino ganó 7 Balones de Oro, 6 Botas de Oro y 2 premios 'The Best'. En comparación, Ronaldo obtuvo 5 Balones de Oro, 4 Botas de Oro, y 2 premios 'The Best'.

