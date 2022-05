¿Quién irá en representación de Alejandro Giammattei a la Cumbre de las Américas?

La Cumbre de las Américas reúne a 30 países de América, África y Europa. En esta ocasión Estados Unidos envió las invitaciones a los presidentes de las Naciones.

El presidente Alejandro Giammattei fue invitado a participar en la Cumbre de las Américas que se desarrollará a partir del 06 de junio. Sin embargo, el gobernante guatemalteco no asistirá y delegó su participación.

El 17 de mayo, días antes de ser invitado, Giammattei aseguró que no asistiría. "Sé que no me van a invitar a la Cumbre, de todos modos ya les mandé a decir que no voy a ir. Porque se lo dije y se lo repito al embajador de esa nación (EE.UU.) que este país puede ser de este tamaño, pero mientras yo sea presidente a este país se le respeta", dijo el mandatario durante un discurso.

El 23 de mayo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió la invitación a Giammattei para asistir a la Cumbre.

#Oficial | El presidente @DrGiammattei fue invitado a asistir a la Cumbre de las Américas por el @POTUS, en reconocimiento a los valores democráticos de Guatemala. https://t.co/EbkuTzm5J9 — Secretaría de Comunicación Social (@SCSPGT) May 23, 2022

¿Quién representará a Giammattei?

Aunque Giammattei no acudirá a la Cumbre de las Américas, delegó su participación en Keila Gramajo, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

"La república de Guatemala está siendo un referente para el mundo, luego de presentar la Política Pública de Protección a la Vida y a la Institucionalidad de la Familia 2021-2032 y la puesta en marcha del plan de acción, con la articulación de 99 programas para proteger la vida de las personas en todas las etapas", informó la SCSP.