¿Quién es "Moon Knight", el justiciero que interpretará Oscar Isaac?

"Moon Knight" no es tan conocido como el resto de héroes o villanos de Marvel, pero tendrá una parte importante en la nueva serie de Marvel.

Luego del éxito de "Wanda Vision", "The Falcon and The Winter Soldier", "Loki" y otras series, Marvel ya lanzó el tráiler de "Moon Knigh", la cual llegará a la plataforma de Disney Plus.

Pero detrás de las intrigas que dejó el tráiler, el "Caballero Luna" (significado en español de Moon Knight), tiene una historia como cada personaje de Marvel.

El actor Oscar Isaac interpretará el papel de Marc Spector, un exmarine y exagente de la CIA experto en el combate y la estrategia, quien luego de renunciar se convierte en un soldado al que mandan a una misión en Sudán.

En pleno desierto queda mal herido y todos lo dan por muerto.

Ahí, tiene un encuentro con Khonshu, dios egipcio de la Luna, quien le ofrece salvarle la vida y darle sus poderes a cambio de convertirse en su "agente" en la Tierra.

Entonces vuelve a Estados Unidos y adopta diferentes personalidades para combatir al crimen, pero no solo eso, Marc debe lidiar con un trastorno de personalidad disociativo generado por un trauma de la infancia, el cual lo hace ser también el millonario y exmercenario Steven Grant; y Jake Lockley, un taxista.

Más que un héroe o villano, Moon Knight es un justiciero que, a diferencia de otros encapotados, no viste de negro, sino de blanco y porta una Luna en el pecho.

"Le dijo a él 'no me pongo el blanco para esconderme. Lo llevo para que me vean venir. Para que sepan quién es. Porque cuando ven el blanco, no importa lo buen blanco que sea. Sus manos tiemblan tanto que no podrían darle a la Luna'", se lee en una descripción de Moon Knight en el portal Marvel Fandom.