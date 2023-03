Ella es Tammy Parra, la influencer que publicó la infidelidad de su pareja

La famosa influencer se hizo tendencia tras confirmar que su novio le fue infiel, esto a pocos días de proponerle matrimonio.

Tammy Parra es una reconocida influencer mexicana que ha cautivado en redes sociales por su belleza, personalidad y carisma. Sin embargo, en las últimas horas del 15 de marzo, se volvió tendencia por descubrir que su novio, con quien se acababa de comprometer, le fue infiel.

Parra, de 20 años, ganó popularidad durante la pandemia del Covid-19 tras crear videos de maquillaje y por difundir mensajes positivos a su gran audiencia de redes sociales.

(Foto: Instagram)

La joven también es empresaria, tiene su propia línea de maquillaje, pestañas y cosméticos.

Pero, en TikTok, también es de las más conocidas, no solamente por su contenido del mundo de la belleza, sino porque compartw con sus fanáticos parte de su vida personal y la historia de amor que vivía al lado de Omar Núñez, su pareja.

Con videos y fotografías románticas, Parra demostró lo feliz y enamorada que estaba, pero, la historia llegó a su final luego de que en la plataforma mencionada se revelaron mensajes de conversaciones que Núñez sostenía con mujeres, a quienes les pedía hablar de manera incógnita.

(Foto: Tammy Parra)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⚡️Tammy⚡️ (@tammy.parra)

Así anunció su ruptura

Tras las polémicas pruebas, Tammy decidió pronunciarse al respecto y anunció su ruptura amorosa. Resaltó que primero es ella y por eso tomó la difícil decisión.

"Con el dolor del mundo, decidí terminar mi relación... En la vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero (...) Es una situación que me duele bastante, yo sigo en shock, estoy procesando todo, para mí esto es muy fuerte", dijo Tammy.

"Yo creía tener una relación muy sana... Al día siguiente ya estaba comprometida y al día siguiente ya salieron pruebas que me habían sido infiel. Obviamente al principio yo creí que era un fotomontaje, pero luego empezaron a salir más prueba", enfatizó la influencer.

Mira aquí el video: