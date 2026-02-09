MP: Estos son los 15 comisionados que integran la postuladora para Fiscal General

-

De los 15 comisionados que integran la Comisión de Postulación para Fiscal General, al menos 13 han tenido experiencia en procesos de nominación.

La Comisión de Postulación para la elección de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) está integrada por profesionales que, en su mayoría, no son ajenos a este tipo de procesos de postulación de candidatos a cargos públicos.

Resulta que, de los 15 comisionados que integran esta sala, trece cuentan con experiencia en este tipo de procesos, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Lucero Paz, quien presidirá dicha postuladora.

Lucero Paz, integró en el 2014 la Comisión de Postulación para la elección de candidatos a CSJ, en representación de la Asamblea de Magistrados de Corte de Sala de Apelaciones.

Además, en la mayoría de los casos, existen quienes han acumulado un recorrido de más de dos procesos en su trayectoria como comisionados, como es el caso de la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Alicia del Carmen Franco Flores.

Franco Flores formó parte en el proceso de postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a CSJ, 2019 y 2024.

Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva del CANG, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, en el 2018 no sólo participó como candidata a Fiscal General y Jefe del (MP), sino que fue incluida en la nómina presentada al entonces presidente de la República, Jimmy Morales.

Patricia Gamez es entrevistada en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, como parte de su candidatura a fiscal general. (Foto: Gobierno de Guatemala/Soy502)

Trayectoria

En cuanto a la participación de la academia en estos procesos de postulación, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Antonio Ruano Castillo, es uno de los comisionados como mayor experiencia en este tipo de eventos.

En su paso por las Postuladoras, el nombre de Ruano ha figurado en los últimos procesos de postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), así como de Magistrados de CSJ y Corte Apelaciones, en las que fungido como secretario titular y suplente.

A él le sigue el actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural, Mario Raúl García Morales que, además de haber participado en 2009 como aspirantes a Corte de Apelaciones, desde el 2014 ha integrado las Comisiones de Postulación para la elección de candidatos a CSJ, Corte de Apelaciones y Fiscal General.

García Morales fue nombrado decano de dicha facultad en sustitución de Jisela Reynoso Trujillo, exjueza condenada a 11 años de prisión por los delitos de enriquecimiento Ilícito y lavado de dinero.

Algunos ya conocidos

En éstos proceso el recién nombrado decano de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Arturo Saravia Altolaguirre, no es ningún desconocido, pues en el 2010, en el segundo proceso de postulación para candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público intervino en sustitución del Milton Argueta. Esto debido a que Argueta se inhibió de ser comisionado.

Arturo Saravia asumió como decano de la Facultad de Derecho de la UFM en 2024. (Foto: Archivo/Soy502)

Le sigue Luis Roberto Aragón Solé, decano de la Facultad de Derecho y Justicia, Universidad San Pablo, a quien le precede una experiencia de más de dos procesos de postulación, puesto que, además de haber participado en los procesos de postulación para la elección de candidatos a Magistrado de CSJ y Corte de Apelaciones, también lo ha hecho para Fiscal General.

Además, ha intervenido como representante de los decanos de las Facultades de Derechos de la Universidades del país, en el proceso de selección de la terna de candidatos a director General del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el cual presidió.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia de la Universidad Panamericana (UPANA), Enrique Sánchez Usera, inició su carrera en las Postuladoras durante el proceso de postulación para la elección de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), 2018, en sustitución de Otto Rolando González Peña.

A este grupo se une el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Criminológicas y Criminalísticas, de la Universidad Da Vinci, José Andrés Reyes Valenzuela, quien sustituyó en el cargo a Juan Carlos Rodil Quintanilla, quien, aparentemente, extendió certificaciones al Magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rojas Cetina, y al Magistrado suplente del ente electoral, Marco Antonio Cornejo Marroquín, para que presentaran una constancia de estar graduados de doctor en Derecho Constitucional y magister en Derecho Penal.

El decano de la Facultad de Ciencias y Jurídicas y Sociales, de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga, aunque al parecer es nuevo en estos procesos de postulación, su rostro ya ha sido familiar, pues en el proceso para elegir la nómina de candidatos Contralor General de Cuentas (CGC), 2014 figuró en el equipo de apoyo del exrector de esta casa de estudios superiores, y Estuardo Gálvez, quien presidió esta Postuladora.

Arreaga lleva su segundo periodo como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

Recientemente, también intervino en los procesos de postulación para la elección de Magistrados de CSJ y Corte de Apelaciones, período 2025-2029.

Igual situación sucede con el recién nombrado decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Regional, Luis Felipe Lepe Monterroso, quien ya fungió como comisionado en el proceso de postulación para Corte de Apelaciones, en el 2009, el cual fue presidido por el sacerdote Félix Serrano, exrector de la Universidad Mesoamericana.

Los nuevos

Pese a que figura como nuevo en estos procesos de postulación, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González Cuevas, actualmente se desempeña como secretario titular de la Comisión de Postulación para la selección de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A González se une Nery León Anleu Oliva, quien, en su calidad de representante suplente de los decanos de las universidades del país en la comisión para la selección de candidatos a Magistrados del TSE, también integra dicha comisión.

González sustituyó en el cargo a ahora exdecana Ana Mercedes Suasnavar, cuestionada por haber sido su voto el que favoreció a la actual fiscal General y jefe del MP, María Consuelo Porras, para su inclusión en la nómina de candidatos remitida al expresidente, Alejandro Giammattei para su segundo período al frente del MP.

Finalmente, la lista de decanos que integrarán la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del MP, la completan el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (URL), Julio César Cordón Aguilar, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, Pablo Alberto Maldonado Ericastilla.