¿Quieres aplicar? Lanzan convocatoria para Maestría en Ciencias Médicas

Si quieres aplicar a esta convocatoria con residencia en hospitales del IGSS, toma nota.
La Universidad de San Carlos (Usac) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) lanzaron una convocatoria para aquellos que quieran participar en el proceso de selección de Residentes a la Maestría en Ciencias Médicas con Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, en el 2026.
El programa está aprobado por el Sistema de Estudios de Postgrado de la Usac.
La residencia médica estará disponible en el Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Consultorio La Democracia y Consultorio Siquinalá IGSS, Escuintla.
Modalidad
- La residencia médica se realizará con dedicación exclusiva de lunes a viernes, más turnos.
- El modelo educativo será constructivista, formación basada en competencias profesionales, actividades en centros de atención de la institución y visitas a la comunidad.
- Tendrá una duración de 2 años, incluye el trabajo de tesis de graduación.
Si quieres aplicar, descarga aquí la convocatoria con toda la información.