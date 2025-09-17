Versión Impresa
¿Quieres aplicar? Lanzan convocatoria para Maestría en Ciencias Médicas

  • Por Jessica González
17 de septiembre de 2025, 10:05
La residencia se realizará en tres hospitales. (Foto: Shutterstock)

Si quieres aplicar a esta convocatoria con residencia en hospitales del IGSS, toma nota.

La Universidad de San Carlos (Usac) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) lanzaron una convocatoria para aquellos que quieran participar en el proceso de selección de Residentes a la Maestría en Ciencias Médicas con Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, en el 2026.

El programa está aprobado por el Sistema de Estudios de Postgrado de la Usac.

La residencia médica estará disponible en el Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Consultorio La Democracia y Consultorio Siquinalá IGSS, Escuintla.

Modalidad

  • La residencia médica se realizará con dedicación exclusiva de lunes a viernes, más turnos.
  • El modelo educativo será constructivista, formación basada en competencias profesionales, actividades en centros de atención de la institución y visitas a la comunidad.
  • Tendrá una duración de 2 años, incluye el trabajo de tesis de graduación.

Si quieres aplicar, descarga aquí la convocatoria con toda la información.

