Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Únete a la liberación de tortugas marinas y apadrina un nido

  • Por Jessica González
06 de septiembre de 2025, 09:27
Forma parte de la conservación de tortugas marinas. (Foto: archivo/Soy502)

Forma parte de la conservación de tortugas marinas. (Foto: archivo/Soy502)

Estamos en la temporada más alta de liberación de tortugas marinas, así que únete y participa.

OTRAS NOTICIAS: Dos olas de tránsito se esperan para este viernes 12 de septiembre

El Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Mariana te invitan a un encuentro especial con la naturaleza y a ser parte de la conservación de tortugas marinas participando en su liberación. 

La actividad se realizará en el Centro de Conservación Mariana AGHN, kilómetro 137.5, carretera a Monterrico, Aldea Madre Vieja.

Los horarios serán 6:00, 7:30, 16:00 y 17:00 horas.

La entrada tiene un costo de Q25. Incluye recorrido por el Museo del Mar. Además, por Q100 podrás apadrinar un nido y apoyar a la conservación de la especie.

Las fechas disponibles son:

Estas fechas son estimadas, pues todo depende del ciclo natural.

Por ello si quieres participar, envía un mensaje o llama al número 4562 9339, para confirmar.

Habrá parqueo disponible.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar