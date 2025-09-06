Únete a la liberación de tortugas marinas y apadrina un nido

Estamos en la temporada más alta de liberación de tortugas marinas, así que únete y participa.
OTRAS NOTICIAS: Dos olas de tránsito se esperan para este viernes 12 de septiembre
El Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Mariana te invitan a un encuentro especial con la naturaleza y a ser parte de la conservación de tortugas marinas participando en su liberación.
La actividad se realizará en el Centro de Conservación Mariana AGHN, kilómetro 137.5, carretera a Monterrico, Aldea Madre Vieja.
Los horarios serán 6:00, 7:30, 16:00 y 17:00 horas.
La entrada tiene un costo de Q25. Incluye recorrido por el Museo del Mar. Además, por Q100 podrás apadrinar un nido y apoyar a la conservación de la especie.
Las fechas disponibles son:
Estas fechas son estimadas, pues todo depende del ciclo natural.
Por ello si quieres participar, envía un mensaje o llama al número 4562 9339, para confirmar.
Habrá parqueo disponible.