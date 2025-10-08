Quince agentes lesionados durante disturbios en Cobán, Alta Verapaz

Quince agentes fueron atendidos con lesiones leves tras disturbios en una comunidad.
Este miércoles por la mañana quince agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron lesionados durante disturbios registrados en la aldea Balbatzul 1, en la comunidad de Cubilgüitz, Cobán, Alta Verapaz.
La Cruz Roja Guatemalteca fue alertada sobre la situación y envió varias unidades al lugar para brindar asistencia. Según el reporte, los socorristas atendieron a once agentes mujeres y cuatro hombres, quienes presentaban lesiones leves.
Los agentes recibieron atención médica en el sitio y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
Hasta el momento las causas del disturbio aún no han sido determinadas.