Quiriguá, legado maya Patrimonio Cultural de la Humanidad

Quiriguá, en Izabal, es un sitio arqueológico único con estelas monumentales y zoomorfos que muestran el esplendor del mundo maya.

Quiriguá, ubicada en Los Amates, Izabal, se distingue por su riqueza escultórica: imponentes estelas y zoomorfos labrados que narran la grandeza del mundo maya. El sitio fue habitado desde el siglo II d. C., alcanzando su apogeo entre los siglos VIII y IX durante el período Clásico Tardío.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Deportes, durante gran parte del Clásico Tardío (600-900 d. C.), Quiriguá estuvo bajo el dominio de Copán.

Quiriguá, Patrimonio de la Humanidad desde 1981, resguarda la memoria de un pueblo milenario. (Foto: cortesía INGUAT)

Sin embargo, su historia cambió radicalmente en el año 738, cuando el gobernante K'ak' Tiliw Chan Yopaat, conocido como Cielo Cauac, capturó y decapitó al rey de Copán, Waxaklajun Ub'ah K'awil (18 Conejo). Este hecho marcó la independencia de Quiriguá y el inicio de su época de mayor esplendor.

Tras esta victoria, la ciudad se consolidó como un importante centro político y ritual. Para reafirmar su autoridad, sus gobernantes ordenaron levantar las estelas más altas del mundo maya, algunas de más de 10 metros de altura. Entre ellas destacan la B, C, E y F, célebres por la riqueza de sus glifos y la precisión en la representación de sus gobernantes.

Los glifos tallados en piedra narran alianzas, guerras y ceremonias del pasado maya. (Foto: cortesía UNESCO)

Esculturas zoomorfas

Además de las estelas, Quiriguá sobresale por sus esculturas zoomorfas, también llamadas altares, talladas con gran maestría para combinar formas de jaguares, cocodrilos o tortugas con símbolos que evocan relatos mitológicos.

Una de las más notables es la Zoomorfa P, considerada una de las últimas esculturas del sitio, que fusiona elementos de reptiles y felinos en una figura fantástica.

Más que expresiones artísticas, estas obras cumplían funciones rituales y astronómicas, reforzando el vínculo de la ciudad con lo sagrado y el cosmos.

El sitio arqueológico recibe a miles de visitantes cada año. (Foto: cortesía INGUAT)

Patrimonio de la Humanidad

En 1981, la UNESCO declaró a Quiriguá Patrimonio Cultural de la Humanidad, en reconocimiento a su excepcional valor histórico y artístico. El sitio no solo exhibe la creatividad y destreza técnica de los mayas, sino que también revela la complejidad política y social del período Clásico.

Actualmente, recorrer Quiriguá significa caminar entre gigantes de piedra y adentrarse en un pasado glorioso, donde cada inscripción y cada figura transmiten la voz de una civilización que aún asombra al mundo.