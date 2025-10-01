Radio TGW celebra 95 años de historia y se transforma con nuevos proyectos

-

Con 95 años de historia, TGW amplía su cobertura nacional y apuesta por la era digital con app móvil y canal televisivo propio.

TGW, La Voz de Guatemala, cumplió 95 años de llevar educación, cultura y entretenimiento a la población guatemalteca y aunque la fecha de aniversario es el 15 de septiembre, por tradición se celebró después.

"Hoy, bajo una visión renovada, la Radio Nacional continúa su legado con programas en idiomas mayas, espacios teatrales gratuitos y una fonoteca que resguarda la memoria sonora del país", explicó Jorge Adolfo Molina Leonardo, titular de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.

En este cuadro está guardada la imagen del gran locutor Otto René Mancilla, conocido como la voz del golpe. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Este aniversario no solo conmemora su longevidad, sino también su compromiso con la diversidad, el arte y el desarrollo de los guatemaltecos.

Según el director, la TGW ha emprendido una transformación histórica que la posiciona como una de las más modernas del país.

"Uno de los espacios culturales que acompaña esta evolución es el Teatro Mildred Chaves, anteriormente conocido como teatro de bolsillo, dejando atrás esa denominación al superar las 50 butacas", resaltó.

El prestigioso comunicador Carlos de Triana es una de las voces de TGW, La Voz de Guatemala. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Cuando la actual administración asumió el liderazgo de TGW, la emisora contaba con apenas un 51 % de cobertura nacional.

"Hoy, gracias a una estrategia de modernización y expansión, la cobertura ha alcanzado el 82 %, y con la incorporación de una repetidora en Sololá, se espera que el alcance llegue hasta el 88 %", proyectó el funcionario.

TGW, La Voz de Guatemala, todavía guarda la tradición de llevar al set a artistas nacionales. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

En la historia

El 15 de septiembre de 1930, el presidente de la República, Lázaro Chacón, inaugura oficialmente la Radio TGW y la bautiza como Radio Nacional de Guatemala, posteriormente fue llamada La Voz de Guatemala.

El 18 de diciembre de 1930 se crea el primer noticiero radial conocido como El Tiempo.

El 16 de septiembre de 1936 se transmite el primer radioteatro con la obra titulada Atrévete Susana.

En 1938 se crea el primer radioperiódico Diario del Aire, siendo su fundador Miguel Ángel Asturias.

En 1946 se transmite el primer radioteatro infantil bajo la dirección de Marta Bolaños de Prado.

En 1947 nace Chapinlandia, el programa ícono de la nacionalidad guatemalteca.

Jorge Molina, director de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, agradeció al personal de la TGW por toda su colaboración. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Evoluciona

TGW está dejando atrás la era análoga para convertirse en una plataforma 100 % digital.

"Como parte de esta evolución, se estará inaugurando el canal TGWTV, que ofrecerá una programación más elaborada, incluyendo series, películas y telenovelas, además de la transmisión tradicional de radio", indicó el entrevistado.

La innovación también llega al mundo móvil. En las próximas semanas se lanzará la nueva aplicación de TGW, que reunirá todos los servicios de la emisora en un solo lugar.