Víctima de Remmy Valenzuela da testimonio de la brutal golpiza que recibió

La mujer y su pareja, primo del cantante, recibieron asistencia médica luego de la golpiza y procedieron a denunciarlo.

Remmy Valenzuela fue acusado por la Fiscalía de Sinaloa y la Unidad Especial de Violencia de Género por golpear brutalmente a una mujer, quien sería novia del primo del cantante, además, este último también fue agredido físicamente.

La noticia trascendió la noche del domingo 6 de junio, luego de que una de las víctimas identificada como Katy Aracely N, presentara fuertes daños físicos provocados por el cantante mexicano.

Ambos agredidos afirman que Remmy Valenzuela llegó a su rancho, lugar en donde ambos se encontraban y comenzó a golpearlos sin motivo alguno.

El testimonio de la víctima

Según Katy Aracely N, fue a visitar a su novio, Carlos Armando N, primo del agresor. La joven relató el tormentoso momento que vivió en donde pudo haber perdido la vida.

Estábamos comiendo, viendo la tele y después de un rato suena una bocina de carro, Carlos se levanta rápido y me dice que no salga, yo obedezco porque no sé lo que está pasando. Por miedo rápido me metí al baño, escucho a una persona que entra al cuarto, abre la puerta, yo pensé que era mi novio, lo vi bien y era este señor... Remmy Valenzuela” dijo la mujer.

Durante el testimonio, Katy N expresó que su agresor la golpeó fuertemente y la direccionó hasta el estacionamiento de la propiedad, lugar en donde intentó estrangularla con un cable.

La pareja recibió asistencia médica luego de la brutal golpiza, y procedieron a denunciarlo. Pese a los señalamiento en contra del cantante de regional mexicano, este no ha sido aprehendido por las autoridades competentes.

El historial criminal de Valenzuela

Tras la reciente polémica otros casos salieron a la luz en contra del cantante de regional mexicano, pues según la Fiscalía de Sinaloa ya cuenta con antecedentes desde el 2012

Ese mismo 2012 se le vinculó al cantante con la banda delictiva “Los Mazatlecos”, pues un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército, fue sorprendido con proyectiles de arma de fuego, quien aseguró que se reuniría con Remmy, ese hecho dio a lugar a que fuese señalado en asuntos criminales.

En el 2015 fue aprehendido por portación de armas de alto calibre, además, distribuidores de droga lo han señalado como proveedor de esas sustancias con orden de "El Chapo Isidro”

La última y más reciente acusación fue hecha el pasado 6 de junio, en donde Valenzuela arremetió en contra de una mujer y su primo.

Según medios de esa localidad, la mujer que fue identificada como Katy Aracely N presentaba heridas, además de indicios de estrangulamiento.

Hasta la fecha, el intérprete mexicano no se ha pronunciado respecto a los fuertes señalamientos de violencia en los que se vio envuelto. Varios internautas llenaron de comentarios en rechazo de las acciones del cantante mexicano.