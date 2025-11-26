Raptor anuncia a Lester Martínez como su nuevo embajador de marca

-

Raptor oficializó el patrocinio que incorpora al boxeador internacional guatemalteco, Lester Martínez, como su nuevo embajador de marca.

El patrocinio que iniciará en enero de 2026 y se extenderá por un año, consolida la visión de la marca por conectar con los consumidores y continuar apoyando el talento nacional. Además, busca reforzar valores como: constancia, esfuerzo, liderazgo, energía y resiliencia para lograr metas.

“ Creemos que la determinación y el trabajo duro son la fórmula para ganar, y Lester es el ejemplo perfecto de ello, y junto a él reafirmamos nuestro compromiso de impulsar el talento guatemalteco. ” Ricardo López , gerente de categoría de Energizantes.

Durante 2026, el boxeador será la imagen principal en campañas digitales, institucionales y eventos deportivos, llevando el mensaje de energía y espíritu inquebrantable a miles de consumidores y seguidores para quienes él representa un ejemplo, tanto en Guatemala como a nivel mundial.