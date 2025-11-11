Raúl Ortega, vocalista de Río Roma, se casa con Milena Montalvo

- La boda reunió a familiares, amigos y seres queridos del artista. LEE: El dúo mexicano Río Roma conversa de su nuevo material con Soy502 El cantante de Río Roma se casó con la modelo mexicana en Monterrey, con una ceremonia lujosa, rodeada de sus seres queridos. A través de las plataformas digitales, Milena Montalvo compartió fotografías de su boda con Raúl Ortega, acompañadas de un mensaje conmovedor: "El sí más importante de nuestras vidas". La modelo mexicana compartió imágenes del enlace con un mensaje conmovedor. (Foto: Instagram) Además, la cuenta oficial de El Ramo y la Liga compartió en exclusiva el momento en el que Ortega y Montalvo se dieron sus votos de amor. El Ramo y la Liga comparten en exclusiva el momento de los votos. (Foto: Instagram) ENTÉRATE: Río Roma visita Guatemala para hablar de su disco "Yo, Raúl, te acepto a ti, Milena, como mi esposa y prometo serte fiel hasta que la vida nos separe", inició Raúl. El beso final selló una historia de amor que conmovió a sus seguidores. (Foto: Instagram) "Yo, Milena, te acepto a ti, Raúl, como mi esposo. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad y amarte todos los días de mi vida", dijo Milena. Posteriormente, los esposos se entregaron sus anillos de boda entre risas y lágrimas, sellando su amor con un beso. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Ramo y La Liga (@elramoylaligamx)