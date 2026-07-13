¿Por qué nunca se debes publicar fotos de las llaves de tu casa en Internet?

La tendencia de compartir momentos personales en redes sociales puede poner en riesgo tu seguridad y la de tu hogar.
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Un informe del medio británico Daily Mail advierte sobre los peligros de publicar fotografías de las llaves de tu vivienda.
Según los expertos, este tipo de fotos puede hacer que desconocidos fabriquen una copia funcional, empleando tecnologías abiertas.
Cabe mencionar que este riesgo no tiene límites y está abierto a cualquiera. La técnica de decodificación mediante fotografía se aplica sobre todo a las cerraduras de cilindro de pines.
Estas plantillas de decodificación permiten identificar el perfil y los cortes de la llave en cualquier sistema, facilitando su réplica tanto en impresoras 3D como de forma manual.
Una "simple foto"
La facilidad para duplicar una llave de esta manera quedó demostrada, haciendo que en cuestión de minutos, una persona puede obtener un duplicado que prueba con éxito la cerradura de su propia puerta.
Esta prueba práctica confirma la viabilidad técnica del método y evidencia cómo una simple publicación en redes sociales puede exponer a cualquiera a riesgos concretos de intrusión.