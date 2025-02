Las reacciones de guatemaltecos tras estreno de "Emilia Pérez" en cines del país

-

La cinta se estrenó recientemente en cines del país y así han reaccionado guatemaltecos.

Protagonizada por Selena Gómez y Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez" se estrenó el pasado 30 de enero en los diversos cines del país.

La cinta ha sido tema de conversación a nivel internacional desde hace algunas semanas por diversas polémicas que giran en torno a ella.

En ese sentido, guatemaltecos han tenido peculiares reacciones tras la llegada de dicha película al país.

(Foto: archivo/Soy502)

La cinta cuenta la historia de Manitas del Monte (Karla), un jefe de un poderoso cártel de droga de México, casado con Jessica (Selena).

Con el fin de iniciar una nueva vida lejos del crimen y finalmente sentirse cómodo dentro de su propio cuerpo, Manitas elige cambiar de género y convertirse en Emilia Pérez.

La película ha recibido fuertes comentarios, incluso hasta de figuras del espectáculo como lo es Eugenio Derbez. Esto, por diversos factores a lo largo del proyecto.

Sin embargo, logró un récord de 13 nominaciones a los Oscar como una película extranjera. Además, ganó cuatro premios en la reciente entrega de los Golden Globes.

A huge congratulations to Emilia Pérez for taking home the #GoldenGlobes award for Best Picture – Musical/Comedy! pic.twitter.com/qnLnQFdbHG — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Guatemaltecos reaccionan

Cines locales como Cinépolis y Cinemark anunciaron la preventa y hasta concursos para asistir a ver Emilia Pérez.

Las opiniones de guatemaltecos son divididas. Algunos defienden a Selena Gómez de las críticas por su pronunciación del español, recalcando que es normal al no ser su idioma natal.

Otros destacan la parte musical, que en su mayoría las letras son escritas e interpretadas por la cantante francesa Camille. Pero otra buena parte de usuarios critica fuertemente la cinta.

Comentarios como "¿A qué hora cierran? Para llegar a esa hora", "Mejor proyecten 'Y dónde están las rubias?'", "¿Cuándo es el desestreno?", han dejado guatemaltecos en publicaciones al respecto.

Agregan que la película está llena de estereotipos, faltas de respeto, discriminación y otro tipo de temas.

Estas son sus nominaciones al Oscar:

Mejor película

Mejor actriz protagonista (Karla Sofía Gascón)

Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña)

Mejor dirección (Jacques Audiard)

Mejor guion adaptado

Mejor canción original (Mi camino)

Mejor banda sonora original

Mejor película internacional (Francia)

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor sonido

Mejor edición

Mejor fotografía

Mira el tráiler: