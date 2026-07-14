Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Real, Barsa y Athletic comenzarán LaLiga una semana más tarde

  • Con información de AFP
14 de julio de 2026, 13:18
La Liga
Hansi Flick y José Mourinho empezaron la pretemporada con sus equipos para pensar en el inicio de LaLiga. (Fotos: FCB y Real Madrid)

Hansi Flick y José Mourinho empezaron la pretemporada con sus equipos para pensar en el inicio de LaLiga. (Fotos: FCB y Real Madrid)

Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao y Real Sociedad, clubes de LaLiga que cuentan con jugadores en semifinales del Mundial, comenzarán el campeonato doméstico una semana después que el resto, según informó LaLiga este martes.

OTRAS NOTICIAS: Iraola dispuesto a disfrutar de "la magia" de Anfield y del Liverpool

Así, el Real Madrid de José Mourinho no arrancará hasta el 22 de agosto con su visita al Espanyol, mientras que el vigente campeón FC Barcelona iniciará la defensa del título en Elche el 23 de agosto (ambos partidos correspondientes a la segunda fecha), después de que su estreno previsto inicialmente en el Camp Nou ante el Athletic Club fuese trasladado al 27 de agosto.

El Real Madrid, que debía recibir a la Real Sociedad en la primera fecha, se enfrentará finalmente al conjunto vasco el 26 de agosto.

 

 

El Atlético de Madrid, que también cuenta con jugadores en la cita mundialista, tanto con España como con Argentina, mantiene el rival y la fecha de su debut; Málaga el miércoles 19 de agosto.

La temporada en la máxima categoría del fútbol español comenzará con el Alavés recibiendo al Getafe y el Rayo Vallecano visitando al Sevilla el sábado 15 de agosto.

 

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar