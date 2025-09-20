¿Vuelve el Vinicius estelar? Su gran oportunidad ante el Espanyol

De líder indiscutible del Real Madrid y optar al Balón de Oro a suplente en el arranque de la Champions. La situación de Vinicius es noticia en el inicio perfecto de temporada de la escuadra blanca, que hoy buscará el pleno de victorias en La Liga ante el Espanyol, en la quinta jornada.
Los merengues parecen otros desde la llegada del técnico Xabi Alonso: mayor verticalidad en ataque, combinado por un bloque defensivo más compacto y solidario.
Esto se ha traducido en un pleno de 12 puntos y el liderato en solitario, con dos puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, el Barcelona.
Kylian Mbappé es quien más ha destacado con cuatro goles en cuatro choques ligueros, todo lo contrario que Vini, que ha pasado de ser una pieza imprescindible hace un año al banquillo.
El astro brasileño volvió a la suplencia el martes ante el Marsella en el Bernabéu en el estreno madridista en la Liga de Campeones (victoria 2-1 con doblete de Mbappé). Era la segunda vez que sucedía desde el comienzo de la temporada.
Pero todo indica que será titular para este duelo y que podría ser una oportunidad clave para mandar un mensaje tanto a su técnico, como a sus detractores, de que sigue siendo fundamental para el equipo.