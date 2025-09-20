Premier League: Manchester United y Chelsea, ¿quién levantará cabeza este sábado?

-

El enfrentamiento entre Manchester United y Chelsea, por la quinta fecha de la Premier League, se lleva los focos de la jornada sabatina, a pesar de que el líder Liverpool encara el derbi de Merseyside ante el Everton.

Los diablos rojos, que solamente han sumado cuatro puntos de doce posibles en lo que va del campeonato, necesitan urgentemente levantar el ánimo y los resultados, pues son los únicos del "Big Six" que no están compitiendo en internacional.

Su duelo ante el cuadro blue, que viene de caer en Champions League frente al Bayern Múnich, parece ser uno de los principales en toda la fecha.

This weekend's offering pic.twitter.com/Orqb1zOS6I — Premier League (@premierleague) September 19, 2025

Eso sí, tendrán un preámbulo de lujo, pues el líder Liverpool saldrá a escena primero, dando el banderazo de salida, visitando a sus vecinos del Everton, que tratarán de dar una buena sorpresa y aplanar el camino para el resto de equipos, que le dan caza a los reds.

Ahí están el Manchester City y el Arsenal, que se verán las caras el domingo, en el que es el verdadero duelo principal de la fecha, sobre todo porque parecen ser los dos principales candidatos a pelearle el título al Liverpool.