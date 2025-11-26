Real Madrid conquista Grecia con cuatro goles de Kylian Mbappé

-

Kylian Mbappé se encargó de alejar los fantasmas de crisis del Real Madrid, al anotar cuatro goles en el triunfo del equipo español por 4-3 en su visita al Olympiacos este miércoles en la quinta jornada de la Champions League.

Después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos en el minuto 8, Mbappé apareció como un vendaval para firmar un triplete en un margen de menos de siete minutos (22', 24' y 29').

En la segunda mitad, el Olympiacos se resistió. Primero marcó de cabeza el iraní Mehdi Taremi (52'), antes de que el astro francés sellara su póker personal en el 60.

El tanto también de cabeza del marroquí Ayoub El Kaabi (81') reenganchó a los griegos e hizo sufrir al Real Madrid de Xabi Alonso, que hasta el pitido final no respiró aliviado por los intentos a la desesperada de su rival.

FP: @olympiacosfc 3-4 @RealMadrid

⚽ 8' Chiquinho

⚽ 22' @KMbappe

⚽ 24' @KMbappe

⚽ 29' @KMbappe

⚽ 52' Taremi

⚽ 60' @KMbappe

⚽ 81' El Kaabi pic.twitter.com/vfNZ180tNJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025

Mbappé, con nueve tantos en esta Champions, se pone líder en solitario en la tabla de máximos anotadores, una posición que ya ostenta sólidamente en el campeonato español, ahí con 13 dianas.

Con 12 puntos de 15 posibles, el Real Madrid toma de nuevo impulso en la clasificación del grupo único de la Liga de Campeones, donde se puso quinto y se recupera tras su derrota ante el Liverpool (1-0) en la anterior jornada.