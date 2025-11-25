Hansi Flick: "Prometo que vamos a ver a un Barsa diferente"

-

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, señaló que su equipo debe mostrar mayor intensidad y agresividad en partidos de la Champions League, especialmente después de la derrota por 3-0 sufrida este martes ante el Chelsea.

"Arrancamos el encuentro de forma excelente y tuvimos una ocasión clarísima para adelantarnos con Ferran. Sin embargo, la expulsión condicionó todo. Enfrentarse a un rival de este nivel nunca es sencillo. Hay que asumir la derrota, pero también rescato muchos aspectos positivos pensando en los duelos que vienen", comentó el técnico en rueda de prensa.

"No es fácil jugar contra un equipo así, pero he visto señales alentadoras y quiero mantener una mentalidad positiva para los próximos compromisos. Quedan tres jornadas de Champions, todavía hay nueve puntos en juego y vamos a pelear por ellos. Creemos que es posible. Debemos corregir lo que no salió bien. Además, hemos recuperado a Raphinha y a Marcus, así que intento quedarme con lo bueno".

Flick lamentó la expulsión de Araújo en un momento clave del partido en Londres. (Foto: Redes)

Analizando el motivo del tropiezo, Flick destacó que el Chelsea "usa mejor el físico y muestra más dinamismo".

"Eso es lo que quiero ver también en mis jugadores. A veces tenemos la capacidad de dominar mediante la posesión, pero en la Champions, y frente al segundo clasificado de la Premier League, necesitamos competir con más fuerza y mostrar una actitud más agresiva".