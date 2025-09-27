Real Madrid busca mantener su paso perfecto ante el Atlético en el derbi

-

El liderato del Real Madrid tendrá su primera gran prueba de la campaña cuando visite el estadio Metropolitano para enfrentar a un Atlético que atraviesa su peor arranque liguero desde 2009.

Los merengues llegan a la séptima jornada con paso perfecto: 18 puntos en seis duelos de liga, y con un Kylian Mbappé encendido tras marcar siete goles en el inicio de ciclo.

El martes pasado golearon 4-1 al Levante en Valencia, con una exhibición de Vinícius, Mbappé y el argentino Mastantuono, lo que confirma la buena línea que han tomado bajo el mando de Xabi Alonso.

El técnico afrontará su reto más exigente desde que asumió el cargo, y todo apunta a que apostará por su once estelar con el brasileño, el artillero galo, Brahim y Güler como referentes ofensivos.

El francés lidera la tabla del pichichi con siete anotaciones en liga. (Foto: Real Madrid)



En contraste, el Atlético de Madrid está urgido de resultados tras un inicio irregular, marchando en la novena plaza con apenas 9 unidades.

176 partidos han disputado Real Madrid y Atlético en liga con balance de 91 victorias blancas, 44 colchoneras y 41 empates

Los colchoneros quieren hacerse fuertes en casa y volver a competir ante su máximo rival, con el antecedente inmediato de la pasada campaña, en la que ambos derbis ligueros terminaron en empate a un gol.

Convocatoria para el derbi ⚪ pic.twitter.com/6Zwn34H2LD — Atlético de Madrid (@Atleti) September 26, 2025

Sin embargo, el cuadro de Simeone tendrá la baja sensible de Sorloth, expulsado en el último partido frente al Rayo Vallecano. En ese encuentro apareció Julián la "Araña" Álvarez, autor de un triplete y máximo goleador rojiblanco con cuatro tantos, quien encabezará nuevamente la ofensiva junto al italiano Raspadori.

Julián Álvarez lidera al conjunto colchonero en la tabla de goleadores con cuatro dianas. (Foto: Atlético de Madrid)

Todo está servido para un derbi madrileño de alto voltaje, en el que el Madrid buscará prolongar su paso arrollador y el Atlético de Madrid intentará enderezar el rumbo.